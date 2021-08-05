https://ria.ru/20210805/putin-1744523823.html

Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы

Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы - РИА Новости, 05.08.2021

Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:51

2021-08-05T15:51

2021-08-05T15:54

общество

владимир путин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания", - сказал президент, открывая совещание.

https://ria.ru/20210730/mishustin-1743625598.html

россия

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общество, владимир путин, правительство рф, россия