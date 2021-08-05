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Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы
Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы - РИА Новости, 05.08.2021
Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:51
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общество
владимир путин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания", - сказал президент, открывая совещание.
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общество, владимир путин, правительство рф, россия
15:51 05.08.2021 (обновлено: 15:54 05.08.2021)
 
Путин призвал правительство оперативно реагировать на вопросы

Президент Путин призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином призвал оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания", - сказал президент, открывая совещание.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:18
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
 
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