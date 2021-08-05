https://ria.ru/20210805/pushkov-1744473576.html

Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 05.08.2021

Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:42

2021-08-05T11:42

2021-08-05T11:42

в мире

грузия

норвегия

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.По мнению политика, вместо этого Западу необходимо отказаться от признания Косово."Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", — написал он в Twitter.США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с их территории свои вооруженные силы. Оно приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала суверенитет обеих закавказских республик после отражения агрессии Грузии против них.

https://ria.ru/20210805/priznanie-1744454447.html

грузия

норвегия

россия

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в мире, грузия, норвегия, алексей пушков, россия