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Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 05.08.2021
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:42
2021-08-05T11:42
2021-08-05T11:42
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.По мнению политика, вместо этого Западу необходимо отказаться от признания Косово."Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", — написал он в Twitter.США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с их территории свои вооруженные силы. Оно приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала суверенитет обеих закавказских республик после отражения агрессии Грузии против них.
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в мире, грузия, норвегия, алексей пушков, россия
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Сенатор Пушков: у Запада не выйдет добиться от России отказа от признания Абхазии и Южной Осетии