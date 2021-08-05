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Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 05.08.2021
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:42
2021-08-05T11:42
в мире
грузия
норвегия
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.По мнению политика, вместо этого Западу необходимо отказаться от признания Косово."Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", — написал он в Twitter.США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с их территории свои вооруженные силы. Оно приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала суверенитет обеих закавказских республик после отражения агрессии Грузии против них.
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в мире, грузия, норвегия, алексей пушков, россия
11:42 05.08.2021
 
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор Пушков: у Запада не выйдет добиться от России отказа от признания Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
По мнению политика, вместо этого Западу необходимо отказаться от признания Косово.
"Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", — написал он в Twitter.
США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с их территории свои вооруженные силы. Оно приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала суверенитет обеих закавказских республик после отражения агрессии Грузии против них.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 10:10
В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
 
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