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Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит - РИА Новости, 05.08.2021
Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
Сенатор Алексей Пушков не согласился в Telegram с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:39
2021-08-05T05:39
экономика
в мире
анатолий чубайс
алексей пушков
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не согласился в Telegram с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о скорой смене мировых элит.Ранее Чубайс предположил, что причиной таких преобразований станет зарождающаяся революция в энергетике. По его мнению, если Россия окажется не готовой к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако эти же явления открывают перед страной и новые возможности.Член Совфеда отметил, что говорить о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам.Сенатор подчеркнул, что этот тезис доказывает российская и мировая история. Также он объяснил несостоятельность высказанных Чубайсом мыслей нежеланием нынешних элит уступать свое место, наличием у них мощных рычагов для его сохранения, а также стремлением элит возглавить процессы глобальных изменений.
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экономика, в мире, анатолий чубайс, алексей пушков, telegram (приложение), россия
05:39 05.08.2021
 
Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит

Сенатор Пушков ответил на слова спецпредставителя президента Чубайса о скорой смене мировых элит

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не согласился в Telegram с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о скорой смене мировых элит.
Ранее Чубайс предположил, что причиной таких преобразований станет зарождающаяся революция в энергетике. По его мнению, если Россия окажется не готовой к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако эти же явления открывают перед страной и новые возможности.
Член Совфеда отметил, что говорить о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам.
"Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой", — пояснил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что этот тезис доказывает российская и мировая история. Также он объяснил несостоятельность высказанных Чубайсом мыслей нежеланием нынешних элит уступать свое место, наличием у них мощных рычагов для его сохранения, а также стремлением элит возглавить процессы глобальных изменений.
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ЭкономикаВ миреАнатолий ЧубайсАлексей ПушковTelegram (приложение)Россия
 
 
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