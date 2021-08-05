https://ria.ru/20210805/pushkov-1744436077.html

Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит

Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит - РИА Новости, 05.08.2021

Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит

Сенатор Алексей Пушков не согласился в Telegram с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T05:39

2021-08-05T05:39

2021-08-05T05:39

экономика

в мире

анатолий чубайс

алексей пушков

telegram (приложение)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_252f8fbc6f7ace9d96a4dd64e729a72e.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не согласился в Telegram с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о скорой смене мировых элит.Ранее Чубайс предположил, что причиной таких преобразований станет зарождающаяся революция в энергетике. По его мнению, если Россия окажется не готовой к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако эти же явления открывают перед страной и новые возможности.Член Совфеда отметил, что говорить о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам.Сенатор подчеркнул, что этот тезис доказывает российская и мировая история. Также он объяснил несостоятельность высказанных Чубайсом мыслей нежеланием нынешних элит уступать свое место, наличием у них мощных рычагов для его сохранения, а также стремлением элит возглавить процессы глобальных изменений.

https://ria.ru/20210726/poteri-1742902543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, анатолий чубайс, алексей пушков, telegram (приложение), россия