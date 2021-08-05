https://ria.ru/20210805/propusk-1744550680.html

Конституционный совет Франции расширил действие санитарных пропусков

Конституционный совет Франции расширил действие санитарных пропусков - РИА Новости, 05.08.2021

Конституционный совет Франции расширил действие санитарных пропусков

Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:34

2021-08-05T17:34

2021-08-05T18:36

распространение коронавируса

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франция

здоровье - общество

эммануэль макрон

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе и торговых центров, говорится в заявлении инстанции."Признавав соответствие Конституции положений, касающихся санитарного пропуска, Конституционный совет осудил положения закона, касающегося управления кризисом в области здравоохранения, досрочное прекращение определенных трудовых договоров и обязательную самоизоляцию, которые он считает противоречащим Конституции", - говорится в заявлении инстанции.Одобрение Конституционного совета означает, что санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа.Кроме того, совет поддержал обязательную вакцинацию медицинских работников.Это требование о вакцинации (или предъявление справки о перенесенном COVID-19) должно вступить в силу 15 сентября. До того момента медработники смогут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста.Конституционный совет, который часто называют "Советом мудрецов", является органом конституционного контроля Франции, который определяет соответствие законов конституции. Он состоит из 9 человек, которых назначают на 9 лет.Совет может вынести суждение о неконституционности законопроекта, однако не может отменить действующий закон. Также он не имеет права проверять конституционность законов по своей инициативе.В тоже время закон не может быть подписан президентом без одобрения Конституционного совета.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html

https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html

https://ria.ru/20210804/propuska-1744415452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, здоровье - общество, эммануэль макрон, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии