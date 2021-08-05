https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html

В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских

В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских - РИА Новости, 05.08.2021

В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских

Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого, ударившего двоих сотрудников ГИБДД на несогласованном митинге 23 января в Петербурге, к 4,5 годам колонии... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:35

2021-08-05T14:35

2021-08-05T15:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого, ударившего двоих сотрудников ГИБДД на несогласованном митинге 23 января в Петербурге, к 4,5 годам колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд назначил наказание Девятому в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Также суд постановил в счет возмещения морального вреда взыскать с Девятого по 150 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего.Ранее суд сообщал, что Девятому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину он признал. Ему вменили часть 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни или здоровья) и грозило до десяти лет колонии.Как полагает следствие, 23 января на Сенатской площади Девятый разбросал по проезжей части металлические ограждения. Затем подошел к сотруднику ГИБДД и нанес удар ногой по металлическому ограждению, выбив его из рук гаишника, после чего ударил его кулаком по лицу - тот упал на асфальт. А пытаясь скрыться от полицейского, у Исаакиевской площади Девятый нанес преследователю удар кулаком по лицу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210603/sud-1735379976.html

https://ria.ru/20210430/delo-1730718550.html

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происшествия, санкт-петербург, москва, россия