https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских - РИА Новости, 05.08.2021
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских
Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого, ударившего двоих сотрудников ГИБДД на несогласованном митинге 23 января в Петербурге, к 4,5 годам колонии... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:35
2021-08-05T14:35
2021-08-05T15:29
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого, ударившего двоих сотрудников ГИБДД на несогласованном митинге 23 января в Петербурге, к 4,5 годам колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд назначил наказание Девятому в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Также суд постановил в счет возмещения морального вреда взыскать с Девятого по 150 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего.Ранее суд сообщал, что Девятому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину он признал. Ему вменили часть 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни или здоровья) и грозило до десяти лет колонии.Как полагает следствие, 23 января на Сенатской площади Девятый разбросал по проезжей части металлические ограждения. Затем подошел к сотруднику ГИБДД и нанес удар ногой по металлическому ограждению, выбив его из рук гаишника, после чего ударил его кулаком по лицу - тот упал на асфальт. А пытаясь скрыться от полицейского, у Исаакиевской площади Девятый нанес преследователю удар кулаком по лицу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210603/sud-1735379976.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, россия
14:35 05.08.2021 (обновлено: 15:29 05.08.2021)
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских
В Петербурге мужчина, ударивший двоих полицейских на незаконной акции, получил 4,5 года колонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости.
Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого, ударившего двоих сотрудников ГИБДД на несогласованном митинге 23 января в Петербурге
, к 4,5 годам колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание Девятому в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Также суд постановил в счет возмещения морального вреда взыскать с Девятого по 150 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего.
Ранее суд сообщал, что Девятому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину он признал. Ему вменили часть 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни или здоровья) и грозило до десяти лет колонии.
Как полагает следствие, 23 января на Сенатской площади Девятый разбросал по проезжей части металлические ограждения. Затем подошел к сотруднику ГИБДД и нанес удар ногой по металлическому ограждению, выбив его из рук гаишника, после чего ударил его кулаком по лицу - тот упал на асфальт. А пытаясь скрыться от полицейского, у Исаакиевской площади Девятый нанес преследователю удар кулаком по лицу.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве
2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.