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Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19
Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19
К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома относятся усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:17
2021-08-05T12:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома относятся усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.По ее словам, обычно перенесшие COVID-19 пациенты сообщают о различных комбинациях симптомов: затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.Острый период инфекции, как отметила эпидемиолог, у больных длится в среднем 18-19 дней, а вирус выделяется примерно 11 дней. В понятии "длительность болезни", по словам Плоскиревой, следует различать длительность острой стадии, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений, а также срок периода восстановления — он может занимать до нескольких месяцев.Это, как подчеркнула медик, определяется в первую очередь наличием иных заболеваний, возрастом или формой тяжести COVID-19.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:17 05.08.2021 (обновлено: 12:27 05.08.2021)
 
Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19

Эпидемиолог Плоскирева: наиболее частыми последствиями COVID-19 являются усталость и кашель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач проводит обследование пациента на аппарате компьютерной томографии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Врач проводит обследование пациента на аппарате компьютерной томографии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома относятся усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
По ее словам, обычно перенесшие COVID-19 пациенты сообщают о различных комбинациях симптомов: затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.
Острый период инфекции, как отметила эпидемиолог, у больных длится в среднем 18-19 дней, а вирус выделяется примерно 11 дней.
В понятии "длительность болезни", по словам Плоскиревой, следует различать длительность острой стадии, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений, а также срок периода восстановления — он может занимать до нескольких месяцев.
Это, как подчеркнула медик, определяется в первую очередь наличием иных заболеваний, возрастом или формой тяжести COVID-19.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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