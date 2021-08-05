https://ria.ru/20210805/posledstviya-1744448044.html

Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19

Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Эпидемиолог назвала наиболее частые последствия COVID-19

К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома относятся усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:17

2021-08-05T09:17

2021-08-05T12:27

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома относятся усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.По ее словам, обычно перенесшие COVID-19 пациенты сообщают о различных комбинациях симптомов: затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.Острый период инфекции, как отметила эпидемиолог, у больных длится в среднем 18-19 дней, а вирус выделяется примерно 11 дней. В понятии "длительность болезни", по словам Плоскиревой, следует различать длительность острой стадии, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений, а также срок периода восстановления — он может занимать до нескольких месяцев.Это, как подчеркнула медик, определяется в первую очередь наличием иных заболеваний, возрастом или формой тяжести COVID-19.

https://ria.ru/20210804/myasnikov-1744424472.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19