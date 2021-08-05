22:02 05.08.2021 (обновлено: 22:46 05.08.2021)
Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России растет число привитых и переболевших COVID-19, но уровень коллективного иммунитета пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
По ее словам, правильно было бы достигнуть этой точки к 1 сентября.
"Мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории России пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов", — добавила главный санитарный врач.
Она также подчеркнула, что в стране нет обязательной вакцинации для студентов, но им следует привиться "для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями".
Как заявляла в середине июля вице-премьер Татьяна Голикова, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить хотя бы первым компонентом вакцины не менее 80 процентов населения. Этот показатель, по ее словам, нужно достичь к 1 ноября. Она уточнила, что имеется в виду в том числе необходимость повторной вакцинации и вакцинации переболевших спустя шесть месяцев.