https://ria.ru/20210805/popova-1744592164.html

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России - РИА Новости, 05.08.2021

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

В России растет число привитых и переболевших COVID-19, но уровень коллективного иммунитета пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, заявила глава... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T22:02

2021-08-05T22:02

2021-08-05T22:46

распространение коронавируса

общество

анна попова

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России растет число привитых и переболевших COVID-19, но уровень коллективного иммунитета пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".По ее словам, правильно было бы достигнуть этой точки к 1 сентября.Она также подчеркнула, что в стране нет обязательной вакцинации для студентов, но им следует привиться "для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями".Как заявляла в середине июля вице-премьер Татьяна Голикова, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить хотя бы первым компонентом вакцины не менее 80 процентов населения. Этот показатель, по ее словам, нужно достичь к 1 ноября. Она уточнила, что имеется в виду в том числе необходимость повторной вакцинации и вакцинации переболевших спустя шесть месяцев.

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744525294.html

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2021

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общество, анна попова