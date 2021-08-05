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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/popova-1744588537.html
Попова призвала студентов привиться от COVID-19
Попова призвала студентов привиться от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Попова призвала студентов привиться от COVID-19
Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, но им следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:10
2021-08-05T21:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, но им следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
21:10 05.08.2021 (обновлено: 21:15 05.08.2021)
 
Попова призвала студентов привиться от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: обязательной вакцинации от для студентов нет, но им следует привиться

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, но им следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обязательности для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант, для того чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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