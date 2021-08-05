https://ria.ru/20210805/popova-1744588537.html

Попова призвала студентов привиться от COVID-19

Попова призвала студентов привиться от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Попова призвала студентов привиться от COVID-19

Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, но им следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:10

2021-08-05T21:10

2021-08-05T21:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, но им следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210805/popova-1744588024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19