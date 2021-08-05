https://ria.ru/20210805/popova-1744588024.html

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России - РИА Новости, 05.08.2021

Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Количество привитых и переболевших COVID-19 растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета, заявила РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:06

2021-08-05T21:06

2021-08-05T22:01

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество привитых и переболевших COVID-19 растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что очень правильно было бы достигнуть этой точки максимально быстро, желательно к 1 сентября.

https://ria.ru/20210805/format-1744587599.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19