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Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России - РИА Новости, 05.08.2021
Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Количество привитых и переболевших COVID-19 растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета, заявила РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:06
2021-08-05T21:06
2021-08-05T22:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество привитых и переболевших COVID-19 растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что очень правильно было бы достигнуть этой точки максимально быстро, желательно к 1 сентября.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
21:06 05.08.2021 (обновлено: 22:01 05.08.2021)
Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: достаточный уровень коллективного иммунитета к COVID-19 не достигнут