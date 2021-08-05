https://ria.ru/20210805/polsha-1744576809.html

При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек

При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек - РИА Новости, 05.08.2021

При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек

В польской Познани 31 человек получил ранения при столкновении двух трамваев на площади Староленка, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:33

2021-08-05T19:33

2021-08-05T22:20

в мире

происшествия

познань

польша

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ВАРШАВА, 5 авг — РИА Новости. В польской Познани 31 человек получил ранения при столкновении двух трамваев на площади Староленка, сообщили в местной полиции.Там уточнили, что врачи фиксируют как легкие, так и тяжелые травмы, людей госпитализируют в больницы Познани и Познаньского района."Из предварительных выводов следует, что водитель, управляющий трамваем маршрута № 12, врезался в заднюю часть находящегося спереди трамвая маршрута № 7", — рассказала представитель полиции Познани Марта Мроз.Как добавил представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук, все пострадавшие находятся в сознании, непосредственной опасности для их жизни не возникло. "Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых — ссадины, часть людей в сильном шоке", — добавил он. Движение трамваев приостановлено, в районе места ДТП образовалась большая пробка.По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.

https://ria.ru/20210804/stolknovenie-1744325362.html

познань

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2021

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в мире, происшествия, познань, польша