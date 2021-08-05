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При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек
При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек - РИА Новости, 05.08.2021
При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек
В польской Познани 31 человек получил ранения при столкновении двух трамваев на площади Староленка, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:33
2021-08-05T22:20
в мире
происшествия
познань
польша
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ВАРШАВА, 5 авг — РИА Новости. В польской Познани 31 человек получил ранения при столкновении двух трамваев на площади Староленка, сообщили в местной полиции.Там уточнили, что врачи фиксируют как легкие, так и тяжелые травмы, людей госпитализируют в больницы Познани и Познаньского района."Из предварительных выводов следует, что водитель, управляющий трамваем маршрута № 12, врезался в заднюю часть находящегося спереди трамвая маршрута № 7", — рассказала представитель полиции Познани Марта Мроз.Как добавил представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук, все пострадавшие находятся в сознании, непосредственной опасности для их жизни не возникло. "Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых — ссадины, часть людей в сильном шоке", — добавил он. Движение трамваев приостановлено, в районе места ДТП образовалась большая пробка.По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.
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в мире, происшествия, познань, польша
19:33 05.08.2021 (обновлено: 22:20 05.08.2021)
 
При столкновении трамваев в польской Познани пострадали более 30 человек

Более тридцати человек ранены в результате столкновения двух трамваев в польской Познани

© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / Wb77
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 авг — РИА Новости. В польской Познани 31 человек получил ранения при столкновении двух трамваев на площади Староленка, сообщили в местной полиции.
Там уточнили, что врачи фиксируют как легкие, так и тяжелые травмы, людей госпитализируют в больницы Познани и Познаньского района.
"Из предварительных выводов следует, что водитель, управляющий трамваем маршрута № 12, врезался в заднюю часть находящегося спереди трамвая маршрута № 7", — рассказала представитель полиции Познани Марта Мроз.
Как добавил представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук, все пострадавшие находятся в сознании, непосредственной опасности для их жизни не возникло.
"Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых — ссадины, часть людей в сильном шоке", — добавил он.
Движение трамваев приостановлено, в районе места ДТП образовалась большая пробка.
По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.
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