https://ria.ru/20210805/podrostok-1744466400.html
На Ставрополье нашли тело одного из пропавших подростков
На Ставрополье нашли тело одного из пропавших подростков - РИА Новости, 05.08.2021
На Ставрополье нашли тело одного из пропавших подростков
Спасатели нашли тело одного из подростков, пропавших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщает главк МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:14
2021-08-05T11:14
2021-08-05T11:54
происшествия
ставропольский край
невинномысск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 5 авг — РИА Новости. Спасатели нашли тело одного из подростков, пропавших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщает главк МЧС по Ставропольскому краю.Сейчас проводится опознание погибшего.О происшествии сообщил накануне губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он рассказал, что на канале нашли перевернувшуюся лодку, в которой до этого видели трех подростков. Следователи возбудили уголовное дело об их гибели.Поиски еще двух пропавших продолжаются. На месте работают три десятка спасателей. По словам Владимирова, операция осложняется тем, что в канале очень быстрое течение и непростой контур дна.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/proisshestvie-1744412402.html
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир владимиров
11:14 05.08.2021 (обновлено: 11:54 05.08.2021)
На Ставрополье нашли тело одного из пропавших подростков
На Ставрополье спасатели нашли тело одного из подростков, пропавших во время катания на лодке