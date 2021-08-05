https://ria.ru/20210805/podlodka-1744570545.html

Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел"

Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел" - РИА Новости, 05.08.2021

Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел"

Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:52

2021-08-05T18:52

2021-08-05T20:21

дания

безопасность

северный флот вмф россии

апл орел

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579649888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdbe740d52e885803f5591c8c73d71c.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности, сообщил военный источник.Собеседник агентства подчеркнул, что подводный крейсер прошел проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота."Орел" — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей". Это подлодки водоизмещением в 24 тысячи тонн, их длина 154 метра, ширина — более 18 метров. Корабли способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров.Основная задача подлодок этого проекта — уничтожение авианосцев противника. У них на вооружении стоят крылатые ракеты П-700 "Гранит".

https://ria.ru/20210802/podlodki-1744036730.html

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, безопасность, северный флот вмф россии, апл орел, россия