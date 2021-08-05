https://ria.ru/20210805/podlodka-1744570545.html
Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел"
Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел" - РИА Новости, 05.08.2021
Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел"
Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:52
2021-08-05T18:52
2021-08-05T20:21
дания
безопасность
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апл орел
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности, сообщил военный источник.Собеседник агентства подчеркнул, что подводный крейсер прошел проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота."Орел" — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей". Это подлодки водоизмещением в 24 тысячи тонн, их длина 154 метра, ширина — более 18 метров. Корабли способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров.Основная задача подлодок этого проекта — уничтожение авианосцев противника. У них на вооружении стоят крылатые ракеты П-700 "Гранит".
https://ria.ru/20210802/podlodki-1744036730.html
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дания, безопасность, северный флот вмф россии, апл орел, россия
18:52 05.08.2021 (обновлено: 20:21 05.08.2021)
Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой "Орел"
Военный источник: подлодка "Орел" не теряла хода и продолжает выполнять работы в штатном режиме
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности, сообщил военный источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что подводный крейсер прошел проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота.
"В настоящее время АПЛ "Орел" выполняет задачи по предназначению", — добавил источник.
"Орел" — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей". Это подлодки водоизмещением в 24 тысячи тонн, их длина 154 метра, ширина — более 18 метров. Корабли способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров.
Основная задача подлодок этого проекта — уничтожение авианосцев противника. У них на вооружении стоят крылатые ракеты П-700 "Гранит".