https://ria.ru/20210805/pitomets-1744434635.html

Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец

Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец - РИА Новости, 05.08.2021

Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец

Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T05:08

2021-08-05T05:08

2021-08-05T05:08

общество

домашний питомец

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год значительно выросли, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Три четверти респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. Так, по оценкам 54%, эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, а у 21% граждан - в полтора-два раза и даже больше. При этом каждый четвертый респондент не ощутил изменений в расходах на своих домашних животных за последний год.Один питомец живет у 37% россиян, два – у 24%, три и больше – у 17%. Нет домашних любимцев сейчас лишь у 23%.Среди тех, у кого есть животные дома, 43% завели их, потому что всегда хотели. Каждый пятый респондент подобрал бездомное животное или взял его из приюта, еще 19% граждан подчинились желанию детей. Около 8% россиян сделали это, чтобы не было одиноко, 4% граждан получили домашнее животное от родственников в наследство.Чаще всего в домах россиян живут кошки - так ответили 80% владельцев животных. Самый "кошачий" регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%), реже других заводят кошек жители Московского региона (72%). При этом почти половина россиян (45%) являются владельцами собак. Больше всего собак у жителей Москвы и Московской области и Северного Кавказа (по 56%), меньше всего - в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%).На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 9%. На четвертом месте расположились хомяки - их содержат 8% россиян, пятерку лидеров замыкает попугай - они живут у 6% россиян. Также опрошенные рассказывали, что у них живут еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.Банк и страховщик проводили исследование с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране. Оно проводилось в рамках проекта по изучению изменения потребительского поведения россиян во время пандемии.

https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html

https://ria.ru/20210621/dgtu-1737383594.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, домашний питомец, московская область (подмосковье), москва, россия