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Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец - РИА Новости, 05.08.2021
Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:08
2021-08-05T05:08
общество
домашний питомец
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год значительно выросли, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Три четверти респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. Так, по оценкам 54%, эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, а у 21% граждан - в полтора-два раза и даже больше. При этом каждый четвертый респондент не ощутил изменений в расходах на своих домашних животных за последний год.Один питомец живет у 37% россиян, два – у 24%, три и больше – у 17%. Нет домашних любимцев сейчас лишь у 23%.Среди тех, у кого есть животные дома, 43% завели их, потому что всегда хотели. Каждый пятый респондент подобрал бездомное животное или взял его из приюта, еще 19% граждан подчинились желанию детей. Около 8% россиян сделали это, чтобы не было одиноко, 4% граждан получили домашнее животное от родственников в наследство.Чаще всего в домах россиян живут кошки - так ответили 80% владельцев животных. Самый "кошачий" регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%), реже других заводят кошек жители Московского региона (72%). При этом почти половина россиян (45%) являются владельцами собак. Больше всего собак у жителей Москвы и Московской области и Северного Кавказа (по 56%), меньше всего - в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%).На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 9%. На четвертом месте расположились хомяки - их содержат 8% россиян, пятерку лидеров замыкает попугай - они живут у 6% россиян. Также опрошенные рассказывали, что у них живут еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.Банк и страховщик проводили исследование с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране. Оно проводилось в рамках проекта по изучению изменения потребительского поведения россиян во время пандемии.
https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html
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россия
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общество, домашний питомец, московская область (подмосковье), москва, россия
05:08 05.08.2021
 
Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец

Исследование "Открытия" и "Росгосстрах жизнь" показало, во сколько обходится домашний питомец

© Depositphotos / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / averyanova
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год значительно выросли, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 71% россиян тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 19% - от 5 до 10 тысяч рублей. Примерно 5% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей, 2% - в 20-30 тысяч рублей", - выяснили эксперты. При этом лишь 1% граждан ежемесячно тратит на своих питомцев 30-50 тысяч рублей, еще 2% - свыше 50 тысяч рублей.
Три четверти респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. Так, по оценкам 54%, эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, а у 21% граждан - в полтора-два раза и даже больше. При этом каждый четвертый респондент не ощутил изменений в расходах на своих домашних животных за последний год.
Один питомец живет у 37% россиян, два – у 24%, три и больше – у 17%. Нет домашних любимцев сейчас лишь у 23%.
Среди тех, у кого есть животные дома, 43% завели их, потому что всегда хотели. Каждый пятый респондент подобрал бездомное животное или взял его из приюта, еще 19% граждан подчинились желанию детей. Около 8% россиян сделали это, чтобы не было одиноко, 4% граждан получили домашнее животное от родственников в наследство.
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Чаще всего в домах россиян живут кошки - так ответили 80% владельцев животных. Самый "кошачий" регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%), реже других заводят кошек жители Московского региона (72%). При этом почти половина россиян (45%) являются владельцами собак. Больше всего собак у жителей Москвы и Московской области и Северного Кавказа (по 56%), меньше всего - в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%).
На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 9%. На четвертом месте расположились хомяки - их содержат 8% россиян, пятерку лидеров замыкает попугай - они живут у 6% россиян. Также опрошенные рассказывали, что у них живут еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.
Банк и страховщик проводили исследование с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране. Оно проводилось в рамках проекта по изучению изменения потребительского поведения россиян во время пандемии.
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