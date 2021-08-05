https://ria.ru/20210805/petank-1745476131.html

Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО

Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО - РИА Новости, 12.08.2021

Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО

Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-05T22:15

2021-08-05T22:15

2021-08-12T14:06

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Задача игры в петанк – бросить металлический шар так, чтобы он оказался максимально близко к мишени - маленькому деревянному шарику. История игры берет начало еще в античной эпохе."Площадка для этой французской игры скоро появится в спортивном парке Десеновское в ТиНАО по просьбе жителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что парк благоустроили в 2019 году. На месте "неухоженной территории" создали спортивный кластер: стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, волейбольную площадку, воркаут-зону, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом – в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.Подчеркивается, что в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны – пикниковые точки.

https://ria.ru/20210803/moskva-1744153724.html

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