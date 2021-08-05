https://ria.ru/20210805/petank-1745476131.html
Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО
Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО - РИА Новости, 12.08.2021
Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО
Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-05T22:15
2021-08-05T22:15
2021-08-12T14:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745477892_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_f5a573bbf33a87b628b59c713cbb8863.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Задача игры в петанк – бросить металлический шар так, чтобы он оказался максимально близко к мишени - маленькому деревянному шарику. История игры берет начало еще в античной эпохе."Площадка для этой французской игры скоро появится в спортивном парке Десеновское в ТиНАО по просьбе жителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что парк благоустроили в 2019 году. На месте "неухоженной территории" создали спортивный кластер: стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, волейбольную площадку, воркаут-зону, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом – в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.Подчеркивается, что в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны – пикниковые точки.
https://ria.ru/20210803/moskva-1744153724.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745477892_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_f12efb662a7beec278e4629ef49ebd40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства
.
Задача игры в петанк – бросить металлический шар так, чтобы он оказался максимально близко к мишени - маленькому деревянному шарику. История игры берет начало еще в античной эпохе.
"Площадка для этой французской игры скоро появится в спортивном парке Десеновское в ТиНАО по просьбе жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парк благоустроили в 2019 году. На месте "неухоженной территории" создали спортивный кластер: стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, волейбольную площадку, воркаут-зону, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом – в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.
Подчеркивается, что в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны – пикниковые точки.