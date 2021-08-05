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Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО
Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО - РИА Новости, 12.08.2021
Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО
Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-05T22:15
2021-08-12T14:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Задача игры в петанк – бросить металлический шар так, чтобы он оказался максимально близко к мишени - маленькому деревянному шарику. История игры берет начало еще в античной эпохе."Площадка для этой французской игры скоро появится в спортивном парке Десеновское в ТиНАО по просьбе жителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что парк благоустроили в 2019 году. На месте "неухоженной территории" создали спортивный кластер: стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, волейбольную площадку, воркаут-зону, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом – в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.Подчеркивается, что в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны – пикниковые точки.
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москва
22:15 05.08.2021 (обновлено: 14:06 12.08.2021)
 

Площадка для игры в петанк скоро появится в московском парке в ТиНАО

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковСпортивный парк в поселении Десеновское в ТиНАО
Спортивный парк в поселении Десеновское в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Площадка для французской игры "петанк" скоро появится в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Задача игры в петанк – бросить металлический шар так, чтобы он оказался максимально близко к мишени - маленькому деревянному шарику. История игры берет начало еще в античной эпохе.
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"Площадка для этой французской игры скоро появится в спортивном парке Десеновское в ТиНАО по просьбе жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парк благоустроили в 2019 году. На месте "неухоженной территории" создали спортивный кластер: стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, волейбольную площадку, воркаут-зону, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом – в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.
Подчеркивается, что в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны – пикниковые точки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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