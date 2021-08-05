https://ria.ru/20210805/parizh-1744579203.html

Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков

Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков - РИА Новости, 05.08.2021

Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков

В Париже противники санитарных пропусков митингуют у Конституционного совета Франции, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:48

2021-08-05T19:48

2021-08-05T20:56

в мире

париж

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здоровье - общество

эммануэль макрон

анастасия иванова

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже противники санитарных пропусков митингуют у Конституционного совета Франции, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестанты собрались около станции Порт-Рояль и прошли шествием до конечной точки, но полиция близко к зданию их не пропускает.Среди участников — сторонники движения "Желтые жилеты". Собравшиеся скандируют "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!", "Макрона — в тюрьму".Акция пока проходит мирно.Манифестанты начали собираться около Порт-Рояль после 16:30, после того как Конституционный совет одобрил расширение с 9 августа действия санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о новых ограничительных мерах из-за COVID-19. Так, он предложил расширить действие санитарных пропусков. Этот документ свидетельствует о том, что гражданин уже переболел COVID-19, либо вакцинировался, либо сдал отрицательный ПЦР-тест. Теперь они будут необходимы для посещения баров, ресторанов, а также для передвижения в поездах дальнего следования и на самолетах. Также глава французской республики сообщил об обязательной вакцинации для медиков и всех сотрудников больниц и домов престарелых.С 21 июля санитарный пропуск уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, на фестивалях, в парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20210730/propuska-1743584653.html

https://ria.ru/20210804/propuska-1744415452.html

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Противники санитарных пропусков двигаются к Конституционному совету Франции Противники санитарных пропусков, подтверждающих прививку от COVID или отрицательный ПЦР-тест, начали шествие к Конституционному совету Франции, который ранее одобрил расширение действия этих пропусков для посещения кафе, ресторанов и торговых центров. 2021-08-05T19:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, здоровье - общество, эммануэль макрон, анастасия иванова, коронавирус covid-19