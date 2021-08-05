https://ria.ru/20210805/parizh-1744579203.html
Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков
Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков - РИА Новости, 05.08.2021
Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков
В Париже противники санитарных пропусков митингуют у Конституционного совета Франции, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:48
2021-08-05T19:48
2021-08-05T20:56
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ПАРИЖ, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже противники санитарных пропусков митингуют у Конституционного совета Франции, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестанты собрались около станции Порт-Рояль и прошли шествием до конечной точки, но полиция близко к зданию их не пропускает.Среди участников — сторонники движения "Желтые жилеты". Собравшиеся скандируют "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!", "Макрона — в тюрьму".Акция пока проходит мирно.Манифестанты начали собираться около Порт-Рояль после 16:30, после того как Конституционный совет одобрил расширение с 9 августа действия санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о новых ограничительных мерах из-за COVID-19. Так, он предложил расширить действие санитарных пропусков. Этот документ свидетельствует о том, что гражданин уже переболел COVID-19, либо вакцинировался, либо сдал отрицательный ПЦР-тест. Теперь они будут необходимы для посещения баров, ресторанов, а также для передвижения в поездах дальнего следования и на самолетах. Также глава французской республики сообщил об обязательной вакцинации для медиков и всех сотрудников больниц и домов престарелых.С 21 июля санитарный пропуск уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, на фестивалях, в парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.
https://ria.ru/20210730/propuska-1743584653.html
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Противники санитарных пропусков двигаются к Конституционному совету Франции
Противники санитарных пропусков, подтверждающих прививку от COVID или отрицательный ПЦР-тест, начали шествие к Конституционному совету Франции, который ранее одобрил расширение действия этих пропусков для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.
2021-08-05T19:48
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в мире, париж, франция, здоровье - общество, эммануэль макрон, анастасия иванова, коронавирус covid-19
19:48 05.08.2021 (обновлено: 20:56 05.08.2021)
Жители Парижа протестуют против санитарных пропусков
Противники санитарных пропусков в Париже собираются протестовать у Конституционного совета
ПАРИЖ, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова.
В Париже
противники санитарных пропусков митингуют у Конституционного совета Франции
, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестанты собрались около станции Порт-Рояль и прошли шествием до конечной точки, но полиция близко к зданию их не пропускает.
Среди участников — сторонники движения "Желтые жилеты". Собравшиеся скандируют "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!", "Макрона — в тюрьму".
Акция пока проходит мирно.
Манифестанты начали собираться около Порт-Рояль после 16:30, после того как Конституционный совет одобрил расширение с 9 августа действия санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля объявил о новых ограничительных мерах из-за COVID-19. Так, он предложил расширить действие санитарных пропусков. Этот документ свидетельствует о том, что гражданин уже переболел COVID-19, либо вакцинировался, либо сдал отрицательный ПЦР-тест. Теперь они будут необходимы для посещения баров, ресторанов, а также для передвижения в поездах дальнего следования и на самолетах.
Также глава французской республики сообщил об обязательной вакцинации для медиков и всех сотрудников больниц и домов престарелых.
С 21 июля санитарный пропуск уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, на фестивалях, в парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.