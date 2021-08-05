https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744591504.html

Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии

Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии - РИА Новости, 05.08.2021

Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии

Трёхдневное голосование - оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:53

2021-08-05T21:53

2021-08-05T21:54

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трёхдневное голосование - оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что кампания проходит в условиях пандемии, и, как следствие, в течение трех дней."Некоторые наши оппоненты, противники трехдневного голосования, говорят: а нужны ли выборы, если все так плохо? Отложите выборы, перенесите их. Но тогда возникает вопрос, а насколько? Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.Она считает, что нужно адаптироваться к пандемии, чтобы в стране функционировали все важные институты и системы жизнеобеспечения."Именно поэтому мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов - трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан", - сказала глава ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Полный текст читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова