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Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии
Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии
Трёхдневное голосование - оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:53
2021-08-05T21:54
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трёхдневное голосование - оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что кампания проходит в условиях пандемии, и, как следствие, в течение трех дней."Некоторые наши оппоненты, противники трехдневного голосования, говорят: а нужны ли выборы, если все так плохо? Отложите выборы, перенесите их. Но тогда возникает вопрос, а насколько? Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.Она считает, что нужно адаптироваться к пандемии, чтобы в стране функционировали все важные институты и системы жизнеобеспечения."Именно поэтому мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов - трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан", - сказала глава ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Полный текст читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
21:53 05.08.2021 (обновлено: 21:54 05.08.2021)
 
Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии

Глава ЦИК Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально в условиях пандемии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГолосование во время выборов президента РФ в Московской области
Голосование во время выборов президента РФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трёхдневное голосование - оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она напомнила, что кампания проходит в условиях пандемии, и, как следствие, в течение трех дней.
"Некоторые наши оппоненты, противники трехдневного голосования, говорят: а нужны ли выборы, если все так плохо? Отложите выборы, перенесите их. Но тогда возникает вопрос, а насколько? Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
Она считает, что нужно адаптироваться к пандемии, чтобы в стране функционировали все важные институты и системы жизнеобеспечения.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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"Именно поэтому мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов - трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан", - сказала глава ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Полный текст читайте на сайте ria.ru.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 20:50
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ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
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