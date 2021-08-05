https://ria.ru/20210805/ovoschi-1744474429.html

"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей

"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей - РИА Новости, 05.08.2021

"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей

ООО "ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:00

2021-08-05T12:00

2021-08-05T12:00

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. ООО "ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.При сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" предприятие инвестирует в проект 6,8 миллиарда рублей. Фонд окажет проекту организационную поддержку и информационное сопровождение. Строительство четвертой очереди поддерживается правительством Тюменской области в части предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, строительства объектов сельскохозяйственного назначения, включая наружные подводящие сети протяженностью более 2000 метров и подключение к сетям газоснабжения.Проект предполагает строительство современной теплицы площадью 20 гектаров круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тысяч тонн в год. Строительство начнется осенью этого года, завершится в начале 2023 года. Новое производство позволит задействовать 300 рабочих мест.В настоящее время ведутся предпроектные работы, разработана финансовая модель проекта, бизнес-план, ожидается заключение кредитного договора финансирующего банка.Задачей проекта является обеспечение населения Тюменской области и смежных регионов свежими овощами во внесезонный период, вытеснение с рынка низкокачественной импортной продукции. В период с 2013 по 2021 годы компанией ООО "ТК "ТюменьАгро"" реализовано 3 этапа строительства тепличного комбината по выращиванию томатов, огурцов, черри. На сегодняшний день объем производства овощной продукции составляет около 26 тысяч тонн в год. Общая площадь теплиц с учетом ранее реализованных трех очередей строительства — 33 гектара. На предприятии работают порядка 600 человек. Продукция ООО "ТК "ТюменьАгро"" поставляется на рынки Уральского и Сибирского федеральных округов.

https://ria.ru/20210712/zhivotnovodstvo-1740926114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60