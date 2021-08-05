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Тюменская область
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"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей
"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей - РИА Новости, 05.08.2021
"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей
ООО "ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:00
2021-08-05T12:00
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. ООО "ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.При сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" предприятие инвестирует в проект 6,8 миллиарда рублей. Фонд окажет проекту организационную поддержку и информационное сопровождение. Строительство четвертой очереди поддерживается правительством Тюменской области в части предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, строительства объектов сельскохозяйственного назначения, включая наружные подводящие сети протяженностью более 2000 метров и подключение к сетям газоснабжения.Проект предполагает строительство современной теплицы площадью 20 гектаров круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тысяч тонн в год. Строительство начнется осенью этого года, завершится в начале 2023 года. Новое производство позволит задействовать 300 рабочих мест.В настоящее время ведутся предпроектные работы, разработана финансовая модель проекта, бизнес-план, ожидается заключение кредитного договора финансирующего банка.Задачей проекта является обеспечение населения Тюменской области и смежных регионов свежими овощами во внесезонный период, вытеснение с рынка низкокачественной импортной продукции. В период с 2013 по 2021 годы компанией ООО "ТК "ТюменьАгро"" реализовано 3 этапа строительства тепличного комбината по выращиванию томатов, огурцов, черри. На сегодняшний день объем производства овощной продукции составляет около 26 тысяч тонн в год. Общая площадь теплиц с учетом ранее реализованных трех очередей строительства — 33 гектара. На предприятии работают порядка 600 человек. Продукция ООО "ТК "ТюменьАгро"" поставляется на рынки Уральского и Сибирского федеральных округов.
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12:00 05.08.2021
 

"ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса производства овощей

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота тепличного агрокомплекса
Работа тепличного агрокомплекса - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. ООО "ТК ТюменьАгро" построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
При сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" предприятие инвестирует в проект 6,8 миллиарда рублей. Фонд окажет проекту организационную поддержку и информационное сопровождение. Строительство четвертой очереди поддерживается правительством Тюменской области в части предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, строительства объектов сельскохозяйственного назначения, включая наружные подводящие сети протяженностью более 2000 метров и подключение к сетям газоснабжения.
Коровы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:27Тюменская область
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства
Проект предполагает строительство современной теплицы площадью 20 гектаров круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тысяч тонн в год. Строительство начнется осенью этого года, завершится в начале 2023 года. Новое производство позволит задействовать 300 рабочих мест.
В настоящее время ведутся предпроектные работы, разработана финансовая модель проекта, бизнес-план, ожидается заключение кредитного договора финансирующего банка.
"Мы прошли уже три этапа строительства и предлагаем четвертый этап в соседстве с действующим комбинатом. На 20 га закрытого грунта будем выращивать томаты и черри. В четвертой очереди планируем более интенсивную подсветку. Сейчас практикуем от 120 до 165 Вт, на четвертой очереди будет 200 Вт, чтобы повысить урожайность и интенсивность производства", — прокомментировал директор ООО "ТК "ТюменьАгро"" Алексей Кремлев.
Задачей проекта является обеспечение населения Тюменской области и смежных регионов свежими овощами во внесезонный период, вытеснение с рынка низкокачественной импортной продукции. В период с 2013 по 2021 годы компанией ООО "ТК "ТюменьАгро"" реализовано 3 этапа строительства тепличного комбината по выращиванию томатов, огурцов, черри. На сегодняшний день объем производства овощной продукции составляет около 26 тысяч тонн в год. Общая площадь теплиц с учетом ранее реализованных трех очередей строительства — 33 гектара. На предприятии работают порядка 600 человек. Продукция ООО "ТК "ТюменьАгро"" поставляется на рынки Уральского и Сибирского федеральных округов.
 
Тюменская область
 
 
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