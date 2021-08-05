https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html

В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России

В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России - РИА Новости, 05.08.2021

В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России

Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:49

2021-08-05T11:49

2021-08-05T11:49

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Если решение БДИПЧ ОБСЕ об отказе от наблюдения на выборах в РФ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, также сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев."Количественные ограничения были введены в отношении всех наблюдателей, никакой избирательности в отношении БДИПЧ или кого-либо еще не было", - сказал Андреев РИА Новости.Он пояснил, что, изо всех приглашённых организаций БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек."Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии. То есть методология осуществления эффективного наблюдения с таким масштабом миссии, с таким количеством наблюдателей у них есть. Но если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать", - пояснил он.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу