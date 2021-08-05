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В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России - РИА Новости, 05.08.2021
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:49
2021-08-05T11:49
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Если решение БДИПЧ ОБСЕ об отказе от наблюдения на выборах в РФ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, также сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев."Количественные ограничения были введены в отношении всех наблюдателей, никакой избирательности в отношении БДИПЧ или кого-либо еще не было", - сказал Андреев РИА Новости.Он пояснил, что, изо всех приглашённых организаций БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек."Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии. То есть методология осуществления эффективного наблюдения с таким масштабом миссии, с таким количеством наблюдателей у них есть. Но если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать", - пояснил он.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу
11:49 05.08.2021
 
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России

Член ЦИК Павел Андреев выразил сожаление из-за отказа БДИПЧ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Вызывает некоторое сожаление и разочарование позиция БДИПЧ, потому что ничего неожиданного для них, на наш взгляд, в предъявляемых им требованиях не было. На протяжении нескольких месяцев нашего взаимодействия неустанно и последовательно их внимание обращалось на необходимость учитывать возможные последствия и влияние санитарно-эпидемиологической ситуации на тот формат, в котором миссия может быть согласована и допущена", - сказал Андреев.
Если решение БДИПЧ ОБСЕ об отказе от наблюдения на выборах в РФ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, также сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев.
"Количественные ограничения были введены в отношении всех наблюдателей, никакой избирательности в отношении БДИПЧ или кого-либо еще не было", - сказал Андреев РИА Новости.
Он пояснил, что, изо всех приглашённых организаций БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек.
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"Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии. То есть методология осуществления эффективного наблюдения с таким масштабом миссии, с таким количеством наблюдателей у них есть. Но если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать", - пояснил он.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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