https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России - РИА Новости, 05.08.2021
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:49
2021-08-05T11:49
2021-08-05T11:49
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:136:2813:1718_1920x0_80_0_0_1f3c1886760fc5a0a5d7e9d137f532ba.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Если решение БДИПЧ ОБСЕ об отказе от наблюдения на выборах в РФ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, также сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев."Количественные ограничения были введены в отношении всех наблюдателей, никакой избирательности в отношении БДИПЧ или кого-либо еще не было", - сказал Андреев РИА Новости.Он пояснил, что, изо всех приглашённых организаций БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек."Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии. То есть методология осуществления эффективного наблюдения с таким масштабом миссии, с таким количеством наблюдателей у них есть. Но если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать", - пояснил он.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_171:0:2643:1854_1920x0_80_0_0_eb9fca3dcd3273d1924e2382a09fb068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
Член ЦИК Павел Андреев выразил сожаление из-за отказа БДИПЧ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ по отказу от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Вызывает некоторое сожаление и разочарование позиция БДИПЧ, потому что ничего неожиданного для них, на наш взгляд, в предъявляемых им требованиях не было. На протяжении нескольких месяцев нашего взаимодействия неустанно и последовательно их внимание обращалось на необходимость учитывать возможные последствия и влияние санитарно-эпидемиологической ситуации на тот формат, в котором миссия может быть согласована и допущена", - сказал Андреев.
Если решение БДИПЧ ОБСЕ об отказе от наблюдения на выборах в РФ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, также сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев.
"Количественные ограничения были введены в отношении всех наблюдателей, никакой избирательности в отношении БДИПЧ или кого-либо еще не было", - сказал Андреев РИА Новости.
Он пояснил, что, изо всех приглашённых организаций БДИПЧ
предоставлялась самая большая квота в 50 человек.
"Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии. То есть методология осуществления эффективного наблюдения с таким масштабом миссии, с таким количеством наблюдателей у них есть. Но если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать", - пояснил он.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму
пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.