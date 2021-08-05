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На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры - РИА Новости, 05.08.2021
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры
В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:03
2021-08-05T08:03
2021-08-05T12:45
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сказала она.Вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили маленького мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По предварительным данным, отец выбросил его из окна и скрылся. Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
08:03 05.08.2021 (обновлено: 12:45 05.08.2021)
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры
На юго-востоке Москвы задержали мужчину, выбросившего сына из окна квартиры