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На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры

На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры - РИА Новости, 05.08.2021

На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры

В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:03

2021-08-05T08:03

2021-08-05T12:45

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сказала она.Вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили маленького мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По предварительным данным, отец выбросил его из окна и скрылся. Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова