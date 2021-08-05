Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/otets-1744442599.html
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры - РИА Новости, 05.08.2021
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры
В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:03
2021-08-05T12:45
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744480555_92:0:1200:623_1920x0_80_0_0_ba46b46f7441a8a37b700e5a95a2294b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сказала она.Вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили маленького мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По предварительным данным, отец выбросил его из окна и скрылся. Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744480555_369:0:1200:623_1920x0_80_0_0_189883e9ba9ae7a4897bd450b5d7215e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
08:03 05.08.2021 (обновлено: 12:45 05.08.2021)
 
На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего ребенка из окна квартиры

На юго-востоке Москвы задержали мужчину, выбросившего сына из окна квартиры

© СК РФПодозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы. Кадр видео
Подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
"В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сказала она.
Вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили маленького мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По предварительным данным, отец выбросил его из окна и скрылся.
Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.
Кадры с места, где отец выбросил сына с пятого этажа в Москве
Вчера, 04:34
Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния