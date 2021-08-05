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ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.08.2021
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке
ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:01
2021-08-05T20:03
в мире
сша
оон
тегеран (город)
ближний восток
стефан дюжаррик
цены на нефть
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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Нападениям в районе Аравийского недавно подверглись два гражданских судна - шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street, где погибли два члена экипажа, и Asphalt Princess под флагом Панамы, которое избежало попытки силового захвата.США и союзники возлагают ответственность за инциденты на Иран и в консультациях с союзниками прорабатывают варианты коллективного ответа. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.
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в мире, сша, оон, тегеран (город), ближний восток, стефан дюжаррик, цены на нефть
20:01 05.08.2021 (обновлено: 20:03 05.08.2021)
 
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Для нас важно, чтобы все вовлеченные или заинтересованные стороны воздерживались от любых эскалационных действий или риторики, которые могут еще больше осложнить напряженную ситуацию", - сказал он на ежедневном брифинге для прессы.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных
Нападениям в районе Аравийского недавно подверглись два гражданских судна - шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street, где погибли два члена экипажа, и Asphalt Princess под флагом Панамы, которое избежало попытки силового захвата.
США и союзники возлагают ответственность за инциденты на Иран и в консультациях с союзниками прорабатывают варианты коллективного ответа. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.
 
В миреСШАООНТегеран (город)Ближний ВостокСтефан ДюжаррикЦены на нефть
 
 
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