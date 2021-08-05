https://ria.ru/20210805/oon-1744580994.html

ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке

ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.08.2021

ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке

ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:01

2021-08-05T20:01

2021-08-05T20:03

в мире

сша

оон

тегеран (город)

ближний восток

стефан дюжаррик

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg

ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Нападениям в районе Аравийского недавно подверглись два гражданских судна - шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street, где погибли два члена экипажа, и Asphalt Princess под флагом Панамы, которое избежало попытки силового захвата.США и союзники возлагают ответственность за инциденты на Иран и в консультациях с союзниками прорабатывают варианты коллективного ответа. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20210802/katastrofa-1744036092.html

сша

тегеран (город)

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, тегеран (город), ближний восток, стефан дюжаррик, цены на нефть