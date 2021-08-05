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ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.08.2021
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке
ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:01
2021-08-05T20:01
2021-08-05T20:03
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стефан дюжаррик
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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает все стороны воздержаться от эскалационных заявлений и действий в связи с недавними нападениями на суда на Ближнем Востоке, сказал журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Нападениям в районе Аравийского недавно подверглись два гражданских судна - шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street, где погибли два члена экипажа, и Asphalt Princess под флагом Панамы, которое избежало попытки силового захвата.США и союзники возлагают ответственность за инциденты на Иран и в консультациях с союзниками прорабатывают варианты коллективного ответа. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.
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в мире, сша, оон, тегеран (город), ближний восток, стефан дюжаррик, цены на нефть
20:01 05.08.2021 (обновлено: 20:03 05.08.2021)
ООН призвала избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке
Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за атак на суда в Ближнем Востоке