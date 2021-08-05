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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:54
2021-08-05T14:54
2021-08-05T16:27
олимпийские игры
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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио.Она взяла высоту 4,85 метра.Золото у американки Кэти Наджотт (4,90 м), бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85 м).Серебро Сидоровой — 58-я медаль российских спортсменов на этой Олимпиаде (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых) и первая олимпийская награда с 2012 года для представителей легкой атлетики.На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая показала там девятый результат, а в Токио представители России до сегодняшнего дня призовых мест не занимали.
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олимпийские игры
14:54 05.08.2021 (обновлено: 16:27 05.08.2021)
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады
Российская спортсменка заняла второе место в прыжках с шестом
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости.
Россиянка Анжелика Сидорова
выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио
.
Она взяла высоту 4,85 метра.
Золото у американки Кэти Наджотт (4,90 м), бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85 м).
Серебро Сидоровой — 58-я медаль российских спортсменов на этой Олимпиаде (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых) и первая олимпийская награда с 2012 года для представителей легкой атлетики.
На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая показала там девятый результат, а в Токио представители России до сегодняшнего дня призовых мест не занимали.