https://ria.ru/20210805/olimpiada-1744512185.html

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:54

2021-08-05T14:54

2021-08-05T16:27

олимпийские игры

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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио.Она взяла высоту 4,85 метра.Золото у американки Кэти Наджотт (4,90 м), бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85 м).Серебро Сидоровой — 58-я медаль российских спортсменов на этой Олимпиаде (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых) и первая олимпийская награда с 2012 года для представителей легкой атлетики.На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая показала там девятый результат, а в Токио представители России до сегодняшнего дня призовых мест не занимали.

https://ria.ru/20210805/borba-1744502364.html

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2021

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олимпийские игры