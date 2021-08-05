Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/olimpiada-1744512185.html
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:54
2021-08-05T16:27
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744532496_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_62aecc76883304b0fd22310df3e744dc.jpg
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио.Она взяла высоту 4,85 метра.Золото у американки Кэти Наджотт (4,90 м), бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85 м).Серебро Сидоровой — 58-я медаль российских спортсменов на этой Олимпиаде (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых) и первая олимпийская награда с 2012 года для представителей легкой атлетики.На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая показала там девятый результат, а в Токио представители России до сегодняшнего дня призовых мест не занимали.
https://ria.ru/20210805/borba-1744502364.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744532496_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a4fac671dddfeb20127d0303bfe491b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры
14:54 05.08.2021 (обновлено: 16:27 05.08.2021)
 
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады

Российская спортсменка заняла второе место в прыжках с шестом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнжелика Сидорова, завоевавшая серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Анжелика Сидорова, завоевавшая серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом на Играх в Токио.
Она взяла высоту 4,85 метра.
Золото у американки Кэти Наджотт (4,90 м), бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании (4,85 м).
Серебро Сидоровой — 58-я медаль российских спортсменов на этой Олимпиаде (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых) и первая олимпийская награда с 2012 года для представителей легкой атлетики.
На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая показала там девятый результат, а в Токио представители России до сегодняшнего дня призовых мест не занимали.
Заур Угуев - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 14:08
Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады
 
Олимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния