https://ria.ru/20210805/ogranicheniya-1744512381.html

В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

Ряд ограничений по COVID-19 отменили в Тульской области, в частности, разрешено возобновить работу детских игровых комнат и аттракционов в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:55

2021-08-05T14:55

2021-08-05T14:55

распространение коронавируса

общество

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

алексей дюмин

россия

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Ряд ограничений по COVID-19 отменили в Тульской области, в частности, разрешено возобновить работу детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах, сообщает правительство региона.Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".Документ отменяет рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении ночью парков и общественных пространств."Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора", - подчеркивает областное правительство.

https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744466513.html

тульская область

россия

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2021

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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей дюмин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии