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https://ria.ru/20210805/ogranicheniya-1744512381.html
В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19
В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19
Ряд ограничений по COVID-19 отменили в Тульской области, в частности, разрешено возобновить работу детских игровых комнат и аттракционов в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:55
2021-08-05T14:55
распространение коронавируса
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
алексей дюмин
россия
коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Ряд ограничений по COVID-19 отменили в Тульской области, в частности, разрешено возобновить работу детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах, сообщает правительство региона.Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".Документ отменяет рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении ночью парков и общественных пространств."Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора", - подчеркивает областное правительство.
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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей дюмин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:55 05.08.2021
 
В Тульской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

Правительство Тульской области: ряд ограничений по COVID-19 сняли в регионе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТульский кремль
Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Ряд ограничений по COVID-19 отменили в Тульской области, в частности, разрешено возобновить работу детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах, сообщает правительство региона.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
"С 5 августа возобновляется деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общепита могут работать без ограничения по времени при условии заполнения зала не более чем на 80%, а также выполнения требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Документ отменяет рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении ночью парков и общественных пространств.
"Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора", - подчеркивает областное правительство.
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Распространение коронавирусаОбществоТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАлексей ДюминРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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