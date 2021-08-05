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Ак Барс Банк открыл в Казани офис нового формата "Лучше"

Ак Барс Банк открыл в Казани офис нового формата "Лучше" - РИА Новости, 05.08.2021

Ак Барс Банк открыл в Казани офис нового формата "Лучше"

В Казани открылся новый офис Ак Барс Банка "Лучше", отличительной особенностью которого стали новый формат общения с клиентом с интеграцией современных цифровых РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:01

2021-08-05T18:01

2021-08-05T18:01

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МОСКВА, 5 авг — ПАО "АК БАРС" БАНК. В Казани открылся новый офис Ак Барс Банка "Лучше", отличительной особенностью которого стали новый формат общения с клиентом с интеграцией современных цифровых технологий. Офис "Лучше" стал продолжением позиционирования банка "Живите лучше".Каждая деталь в офисе направлена на то, чтобы впечатлить клиента, вызвать положительные эмоции и желание возвращаться сюда снова и снова. Таким образом, Ак Барс Банк не только говорит своим клиентам: "Живите лучше", но и сам старается быть лучше каждый день.Открытие в Казани офиса нового формата "Лучше" стало продолжением трансформации Ак Барс Банка и разработки новой стратегии развития. К этой работе Ак Барс Банк привлек международную консалтинговую компанию Senteo (Senteo Incorporated). Одним из ключевых ориентиров стратегии на предстоящий период станет выстраивание доверительных и долгосрочных взаимоотношений с клиентами.Совместно с Senteo банк провел всесторонний анализ своей деятельности — от бизнес-процессов до стратегии банка и бизнес-линий.В офисе "Лучше" расположилась резиденция клуба для предпринимателей Ак Барс Лабс. В лектории офиса будут проходить встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия клуба, призванного "раскачать" предпринимательское сообщество Татарстана, поменяв привычный формат бизнес-встреч в республике. В клубе уже состоит более 300 участников.Ожидая получения услуги, клиенты могут провести время в кофейне или примерить фирменный мерч банка с помощью виртуальной примерочной. В отделении создано удобное пространство для неформального общения — клиент может посетить мастер-класс или провести деловую встречу. Обслуживание клиентов делится на зоны в зависимости от скорости предоставления услуги. Значительно упростить клиентский путь помогают новейшие технологии, представленные в офисе. Одна из них — собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным — Face2.Посетить офис "Лучше" можно по адресу: город Казань, улица Право-Булачная, 51. Время работы: с 8 до 22 часов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы