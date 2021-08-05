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В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник
Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:32
2021-08-05T19:41
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ."Сегодня в водоканале прошли обыски", - сказал он, не уточнив, с чем они были связаны.По сообщениям местных СМИ, мероприятия проводились из-за уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании.Официальным комментарием "Ростовводоканала" и правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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происшествия, ростов-на-дону, обыск, россия
19:32 05.08.2021 (обновлено: 19:41 05.08.2021)
 
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник

Источник: силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону

© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ.
"Сегодня в водоканале прошли обыски", - сказал он, не уточнив, с чем они были связаны.
По сообщениям местных СМИ, мероприятия проводились из-за уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании.
Официальным комментарием "Ростовводоканала" и правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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