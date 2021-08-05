https://ria.ru/20210805/obyski-1744576551.html

В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник

В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021

В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник

Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:32

2021-08-05T19:32

2021-08-05T19:41

происшествия

ростов-на-дону

обыск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ."Сегодня в водоканале прошли обыски", - сказал он, не уточнив, с чем они были связаны.По сообщениям местных СМИ, мероприятия проводились из-за уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании.Официальным комментарием "Ростовводоканала" и правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210728/portret-1743311062.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростов-на-дону, обыск, россия