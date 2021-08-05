https://ria.ru/20210805/obyski-1744576551.html
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник
Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:32
2021-08-05T19:32
2021-08-05T19:41
происшествия
ростов-на-дону
обыск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в сфере ЖКХ."Сегодня в водоканале прошли обыски", - сказал он, не уточнив, с чем они были связаны.По сообщениям местных СМИ, мероприятия проводились из-за уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании.Официальным комментарием "Ростовводоканала" и правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210728/portret-1743311062.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_64bf013e4cd1d65607aa367e0ac8b26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, обыск, россия
19:32 05.08.2021 (обновлено: 19:41 05.08.2021)
В "Ростовводоканале" прошли обыски, сообщил источник
Источник: силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону