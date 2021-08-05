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Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021
Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:43
2021-08-05T20:19
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
александр лукашевич
обсе
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, указав на несостоятельность аргументации.Он пояснил, что государства-участники устанавливают параметры иностранного наблюдения за своими выборными процессами, руководствуясь внутренними законами.Он напомнил, что в 2020 году Бюро на фоне эпидемиологической ситуации вообще не направляло краткосрочных наблюдателей на выборы в Молдавии, Грузии и на Украине, что не помешало подготовить по ним итоговые заявления.Также постпред уточнил, что Россия была готова принять не меньшее число наблюдателей, чем то, которое ОБСЕ в прошлом году направила на выборы в США. По их результатам также был сделан отчет. По словам Лукашевича, организация разработала новые форматы наблюдения за выборами в условиях пандемии, но ни один из них даже не рассматривался в отношении России.Он подчеркнул, что Москва не может согласиться с доводами о том, что "независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей".Европейские организации приглашали в Россию для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html
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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, александр лукашевич, обсе, россия
19:43 05.08.2021 (обновлено: 20:19 05.08.2021)
 
Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Постпред России Лукашевич: ОБСЕ не обязаны следовать "стандарту БДИПЧ" по наблюдению на выборах

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, указав на несостоятельность аргументации.
Он пояснил, что государства-участники устанавливают параметры иностранного наблюдения за своими выборными процессами, руководствуясь внутренними законами.

"БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. — Прим. ред.) как подотчетная им исполнительная структура организации должно проявлять к этому уважение. Никаких обязательств следовать некоему самовольно установленному "стандарту БДИПЧ" у государств-участников нет", — заявил Лукашевич, его выступление опубликовал сайт МИД.

Он напомнил, что в 2020 году Бюро на фоне эпидемиологической ситуации вообще не направляло краткосрочных наблюдателей на выборы в Молдавии, Грузии и на Украине, что не помешало подготовить по ним итоговые заявления.
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Также постпред уточнил, что Россия была готова принять не меньшее число наблюдателей, чем то, которое ОБСЕ в прошлом году направила на выборы в США. По их результатам также был сделан отчет.
По словам Лукашевича, организация разработала новые форматы наблюдения за выборами в условиях пандемии, но ни один из них даже не рассматривался в отношении России.
"Сожалеем, что отсутствие здравого смысла и чувства меры в оценке собственной роли в наблюдении за выборами не позволило БДИПЧ и ПА принять решение о направлении миссий", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Москва не может согласиться с доводами о том, что "независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей".
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В миреБюро по демократическим институтам и правам человекаАлександр ЛукашевичОБСЕРоссия
 
 
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