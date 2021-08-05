19:43 05.08.2021 (обновлено: 20:19 05.08.2021)
Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Постпред России Лукашевич: ОБСЕ не обязаны следовать "стандарту БДИПЧ" по наблюдению на выборах
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, указав на несостоятельность аргументации.
Он пояснил, что государства-участники устанавливают параметры иностранного наблюдения за своими выборными процессами, руководствуясь внутренними законами.
"БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. — Прим. ред.) как подотчетная им исполнительная структура организации должно проявлять к этому уважение. Никаких обязательств следовать некоему самовольно установленному "стандарту БДИПЧ" у государств-участников нет", — заявил Лукашевич, его выступление опубликовал сайт МИД.
4 августа, 18:56Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах
Также постпред уточнил, что Россия была готова принять не меньшее число наблюдателей, чем то, которое ОБСЕ в прошлом году направила на выборы в США. По их результатам также был сделан отчет.
По словам Лукашевича, организация разработала новые форматы наблюдения за выборами в условиях пандемии, но ни один из них даже не рассматривался в отношении России.
"Сожалеем, что отсутствие здравого смысла и чувства меры в оценке собственной роли в наблюдении за выборами не позволило БДИПЧ и ПА принять решение о направлении миссий", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Москва не может согласиться с доводами о том, что "независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей".
Европейские организации приглашали в Россию для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.