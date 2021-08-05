https://ria.ru/20210805/obse-1744577654.html

Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:43

2021-08-05T19:43

2021-08-05T20:19

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

александр лукашевич

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации прокомментировал ее отказ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, указав на несостоятельность аргументации.Он пояснил, что государства-участники устанавливают параметры иностранного наблюдения за своими выборными процессами, руководствуясь внутренними законами.Он напомнил, что в 2020 году Бюро на фоне эпидемиологической ситуации вообще не направляло краткосрочных наблюдателей на выборы в Молдавии, Грузии и на Украине, что не помешало подготовить по ним итоговые заявления.Также постпред уточнил, что Россия была готова принять не меньшее число наблюдателей, чем то, которое ОБСЕ в прошлом году направила на выборы в США. По их результатам также был сделан отчет. По словам Лукашевича, организация разработала новые форматы наблюдения за выборами в условиях пандемии, но ни один из них даже не рассматривался в отношении России.Он подчеркнул, что Москва не может согласиться с доводами о том, что "независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей".Европейские организации приглашали в Россию для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

https://ria.ru/20210805/obse-1744482656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, александр лукашевич, обсе, россия