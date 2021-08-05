https://ria.ru/20210805/obse-1744482656.html

ОБСЕ планировала заявить о нелегитимности выборов в Думу, заявили в Совфеде

ОБСЕ планировала заявить о нелегитимности выборов в Думу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.08.2021

ОБСЕ планировала заявить о нелегитимности выборов в Думу, заявили в Совфеде

Реакция западных политиков на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей в РФ подтверждает, что действия организации были спланированы заранее с целью подрыва... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:23

2021-08-05T12:23

2021-08-05T12:23

политика

общество

бюро по демократическим институтам и правам человека

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обсе

александр башкин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Реакция западных политиков на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей в РФ подтверждает, что действия организации были спланированы заранее с целью подрыва легитимности итогов голосования, заявил член комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин."Реакции официальных лиц стран Запада на решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России подтверждают, что действия ОБСЕ были спланированы заранее с целью подрыва легитимности итогов голосования", - сказал Башкин.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет направлять наблюдателей на парламентские выборы в РФ из-за введённой квоты. Вице-спикер СФ Константин Косачев отмечал, что квота представителям ОБСЕ была максимально возможной с учётом эпидемиологической ситуации в РФ.В Telegram-канале комиссии СФ Башкин напомнил, что ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали упрекнула Россию в препятствовании независимому наблюдению за выборами. Схожим заявлением отметилась миссия США при ОБСЕ, выступив с критикой предпринимаемых РФ мер по ограничению распространения коронавируса в ходе голосования."Еще более показательна реакция министра иностранных дел Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. Она позволила себе безосновательно обвинить нашу страну во "вмешательстве в наблюдение БДИПЧ ОБСЕ за выборами", - подчеркнул Башкин.Сенатор отметил, что Россия "создала все возможные, с учетом эпидемиологической ситуации, условия для международных наблюдателей и приветствовала их участие в предстоящем голосовании".Обвиняя Россию в срыве наблюдательной миссии ОБСЕ, "Запад пытается скрыть, что это решение было продумано заранее и является частью большой кампании по дискредитации выборов в Государственную Думу", добавил Башкин."Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html

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политика, общество, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, выборы в государственную думу, обсе, александр башкин, россия