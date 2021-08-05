https://ria.ru/20210805/oborona-1744112058.html
Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны
Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.08.2021
Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны
Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны началась 5 августа 1941 года, когда ставка Верховного главнокомандования в связи с неблагоприятной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:39
2021-08-05T02:39
2021-08-05T02:39
справки
одесса
великая отечественная война (1941-1945)
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Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны началась 5 августа 1941 года, когда ставка Верховного главнокомандования в связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся на Правобережной Украине и в Молдавии, приказала отвести войска Южного фронта на рубеж Чигирин, Вознесенск, Днестровский лиман, а Одессу оборонять до последней возможности. Оборона города возлагалась на Отдельную Приморскую армию под командованием генерала Георгия Софронова (с 5 октября – генерал-майора Ивана Петрова) и Черноморский флот. Против Приморской армии, имевшей в своем составе две стрелковых и кавалерийскую дивизии, наступали пять пехотных, две кавалерийские дивизии и моторизованная бригада 4-й румынской армии.Жители Одессы встали на защиту своего города. В оборонительных работах участвовало более 100 тысяч человек. В короткий срок было построено три оборонительных рубежа, на улицах Одессы возведено около 250 баррикад. Прикрытие города с моря и огневую поддержку войск осуществлял отряд кораблей и береговая артиллерия. В городе были сформированы 421-я стрелковая дивизия, два полка морской пехоты и несколько отрядов моряков общей численностью восемь тысяч человек.10 августа 1941 года 4-я румынская армия атаковала позиции советских войск по всему фронту. Под натиском превосходящего противника, бойцы и командиры Красной армии были вынуждены отойти на передовой рубеж обороны (20-25 километров от города).13 августа немецко-румынские войска вышли к Черному морю восточнее Одессы и отрезали гарнизон города от остальных войск Южного фронта.19 августа ставка Верховного главнокомандования образовала Одесский оборонительный район, в состав которого вошли Приморская армия и Одесская военно-морская база с приданными ей кораблями.Командующим Одесского оборонительного района был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал Гавриил Жуков. Район состоял из трех секторов (Южный, Западный и Восточный) и включал четыре дивизии и ряд отдельных частей.20 августа усилившиеся румынские войска возобновили штурм города. В течение месяца советские войска отражали атаки. Противник был остановлен на главном рубеже.19 сентября корабли эскадры контр-адмирала Льва Владимирского доставили в Одессу из Новороссийска 157-ю стрелковую дивизию и части усиления.22 сентября по группировке румынских войск, продвинувшейся в восточном направлении, был нанесен хорошо организованный комбинированный удар, в результате которого две румынские дивизии были разгромлены. Противник был отброшен на пять-восемь километров и лишился возможности вести обстрел города и порта. Население Одессы мужественно переносило тяготы и опасности осады, работа фабрик и заводов не прекращалась.К концу сентября резко ухудшилось положение войск Южного фронта. Немецкая группа армий "Юг" угрожала прорывом в Донбасс и Крым. 30 сентября ставка Верховного главнокомандования приняла решение использовать войска Одесского оборонительного района для усиления обороны Крыма.В период с 1 по 16 октября кораблями и судами Черноморского флота в обстановке строжайшей секретности из города были вывезены все имеющиеся войска (около 86 тысяч человек), часть гражданского населения (более 15 тысяч человек), значительное количество вооружения и боевой техники.Героическая оборона Одессы, продолжавшаяся 73 дня, сковала до 18 дивизий немецко-фашистских войск, было выведено из строя свыше 160 тысяч вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов и около 100 танков, что затруднило продвижение правого крыла группы армий "Юг" на Восток. К вечеру 16 октября 1941 года передовые части немецко-фашистских войск ворвались в Одессу.Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжали сопротивление вплоть до полного освобождения города войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.22 декабря 1942 года президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За оборону Одессы". Ее получили более 30 тысяч человек. Награждались ею также воинские и трудовые коллективы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, одесса, великая отечественная война (1941-1945)
Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны началась 5 августа 1941 года
, когда ставка Верховного главнокомандования в связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся на Правобережной Украине и в Молдавии, приказала отвести войска Южного фронта на рубеж Чигирин, Вознесенск, Днестровский лиман, а Одессу оборонять до последней возможности. Оборона города возлагалась на Отдельную Приморскую армию под командованием генерала Георгия Софронова (с 5 октября – генерал-майора Ивана Петрова) и Черноморский флот.
Против Приморской армии, имевшей в своем составе две стрелковых и кавалерийскую дивизии, наступали пять пехотных, две кавалерийские дивизии и моторизованная бригада 4-й румынской армии.
Жители Одессы встали на защиту
своего города. В оборонительных работах участвовало более 100 тысяч человек. В короткий срок было построено три оборонительных рубежа, на улицах Одессы возведено около 250 баррикад.
Прикрытие города с моря и огневую поддержку войск осуществлял
отряд кораблей и береговая артиллерия. В городе были сформированы 421-я стрелковая дивизия, два полка морской пехоты и несколько отрядов моряков общей численностью восемь тысяч человек.
10 августа 1941 года 4-я румынская армия атаковала позиции советских войск по всему фронту. Под натиском превосходящего противника, бойцы и командиры Красной армии
были вынуждены отойти на передовой рубеж обороны (20-25 километров от города).
13 августа немецко-румынские войска вышли к Черному морю восточнее Одессы и отрезали гарнизон города от остальных войск Южного фронта.
19 августа ставка Верховного главнокомандования образовала
Одесский оборонительный район, в состав которого вошли Приморская армия и Одесская военно-морская база с приданными ей кораблями.
Командующим Одесского оборонительного района был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал Гавриил Жуков. Район состоял из трех секторов (Южный, Западный и Восточный) и включал четыре дивизии и ряд отдельных частей.
20 августа усилившиеся румынские войска возобновили штурм города. В течение месяца советские войска отражали атаки. Противник был остановлен на главном рубеже.
19 сентября корабли эскадры контр-адмирала Льва Владимирского доставили в Одессу из Новороссийска 157-ю стрелковую дивизию и части усиления.
22 сентября по группировке румынских войск, продвинувшейся в восточном направлении, был нанесен хорошо организованный комбинированный удар, в результате которого две румынские дивизии были разгромлены.
Противник был отброшен
на пять-восемь километров и лишился возможности вести обстрел города и порта. Население Одессы мужественно переносило тяготы и опасности осады, работа фабрик и заводов не прекращалась.
К концу сентября резко ухудшилось положение войск Южного фронта. Немецкая группа армий "Юг" угрожала прорывом в Донбасс и Крым.
30 сентября ставка Верховного главнокомандования приняла решение
использовать войска Одесского оборонительного района для усиления обороны Крыма.
В период с 1 по 16 октября кораблями и судами Черноморского флота в обстановке строжайшей секретности из города были вывезены все имеющиеся войска (около 86 тысяч человек), часть гражданского населения (более 15 тысяч человек), значительное количество вооружения и боевой техники.
Героическая оборона Одессы, продолжавшаяся 73 дня, сковала до 18 дивизий немецко-фашистских войск, было выведено из строя свыше 160 тысяч вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов и около 100 танков, что затруднило продвижение правого крыла группы армий "Юг" на Восток.
К вечеру 16 октября 1941 года передовые части немецко-фашистских войск ворвались
в Одессу.
Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжали сопротивление вплоть до полного освобождения города войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.
22 декабря 1942 года президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За оборону Одессы"
. Ее получили более 30 тысяч человек. Награждались ею также воинские и трудовые коллективы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников