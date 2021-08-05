https://ria.ru/20210805/noutbuk-1744471655.html

Назван самый популярный производитель ноутбуков

Назван самый популярный производитель ноутбуков - РИА Новости, 05.08.2021

Назван самый популярный производитель ноутбуков

Спрос на ноутбуки растет по всему миру и его темпы сдерживаются лишь полупроводниковым кризисом. К таким выводам пришли эксперты Strategy Analytics. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:34

2021-08-05T11:34

2021-08-05T11:34

наука

технологии

lenovo group

dell, inc.

apple

hewlett-packard (hp)

strategy analytics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/95/1561159595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e0e3e866bb5c592f197c1d0e8e9a87a.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спрос на ноутбуки растет по всему миру и его темпы сдерживаются лишь полупроводниковым кризисом. К таким выводам пришли эксперты Strategy Analytics.Второй квартал 2021 года оказался удачным для отрасли — глобальные продажи мобильных компьютеров во втором квартале превысили 65 миллионов штук, что на 15 процентов больше, чем за тот же период 2020 года.Абсолютным лидером продаж стала компания Lenovo, которой удалось обеспечить поставку 15,5 миллиона лэптопов, заняв 24 процента мирового рынка. Второе место оказалось у HP (14,9 миллиона и 23 процента), третье - Dell (10,7 миллиона и 16 процентов). Серьезный рост показала компания Apple, которая продала более 5,5 миллиона компьютеров — на это повлияла новая ARM-платформа M1.По мнению аналитиков, в третьем квартале проблемы с поставками полупроводниковой продукции сильнее ударят по рынку ноутбуков — возможно возникновение дефицита на локальных рынках.

https://ria.ru/20210702/noutbuk-1739544203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, lenovo group, dell, inc., apple, hewlett-packard (hp), strategy analytics