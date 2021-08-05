https://ria.ru/20210805/noutbuk-1744471655.html
Назван самый популярный производитель ноутбуков
Назван самый популярный производитель ноутбуков - РИА Новости, 05.08.2021
Назван самый популярный производитель ноутбуков
Спрос на ноутбуки растет по всему миру и его темпы сдерживаются лишь полупроводниковым кризисом. К таким выводам пришли эксперты Strategy Analytics. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:34
2021-08-05T11:34
2021-08-05T11:34
наука
технологии
lenovo group
dell, inc.
apple
hewlett-packard (hp)
strategy analytics
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спрос на ноутбуки растет по всему миру и его темпы сдерживаются лишь полупроводниковым кризисом. К таким выводам пришли эксперты Strategy Analytics.Второй квартал 2021 года оказался удачным для отрасли — глобальные продажи мобильных компьютеров во втором квартале превысили 65 миллионов штук, что на 15 процентов больше, чем за тот же период 2020 года.Абсолютным лидером продаж стала компания Lenovo, которой удалось обеспечить поставку 15,5 миллиона лэптопов, заняв 24 процента мирового рынка. Второе место оказалось у HP (14,9 миллиона и 23 процента), третье - Dell (10,7 миллиона и 16 процентов). Серьезный рост показала компания Apple, которая продала более 5,5 миллиона компьютеров — на это повлияла новая ARM-платформа M1.По мнению аналитиков, в третьем квартале проблемы с поставками полупроводниковой продукции сильнее ударят по рынку ноутбуков — возможно возникновение дефицита на локальных рынках.
https://ria.ru/20210702/noutbuk-1739544203.html
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технологии, lenovo group, dell, inc., apple, hewlett-packard (hp), strategy analytics