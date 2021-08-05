https://ria.ru/20210805/notarius-1744563304.html
Суд избрал меру пресечения нотариусу по делу о недвижимости Баталова
Суд избрал меру пресечения нотариусу по делу о недвижимости Баталова - РИА Новости, 05.08.2021
Суд избрал меру пресечения нотариусу по делу о недвижимости Баталова
Суд в Москве избрал в отношении нотариуса Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:24
2021-08-05T18:24
2021-08-05T19:44
происшествия
москва
алексей баталов
якиманка
россия
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Суд в Москве избрал в отношении нотариуса Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.Согласно УПК РФ, запрет определенных действий заключается в возложении на обвиняемого обязанности своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать наложенные на него ограничения.Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также квартиры в 1-м Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается - прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.Баталов (1928-2017) – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".
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происшествия, москва, алексей баталов, якиманка, россия, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)
18:24 05.08.2021 (обновлено: 19:44 05.08.2021)
Суд избрал меру пресечения нотариусу по делу о недвижимости Баталова
Суд избрал меру пресечения нотариусу Бублию по делу о недвижимости семьи актера Баталова
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Суд в Москве
избрал в отношении нотариуса Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
Согласно УПК РФ
, запрет определенных действий заключается в возложении на обвиняемого обязанности своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать наложенные на него ограничения.
"Суд запретил без разрешения следователя общаться со всеми участниками судопроизводства по делу, за исключением защитников и следователей. Запрещено общаться очно и через любые средства связи. Также ему запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.
Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина
заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.
Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка
), а также квартиры в 1-м Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.
Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается - прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.
Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину
грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
Баталов (1928-2017) – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".