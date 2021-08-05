https://ria.ru/20210805/nitraty-1744427753.html
Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов - РИА Новости, 05.08.2021
Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
В России август по праву считается сезоном арбузов, однако часть продаваемых плодов может оказаться опасной для здоровья. Как избежать покупки экземпляра с... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T04:15
2021-08-05T04:15
2021-08-05T04:15
общество
питание
еда
ягоды
здоровье
россия
владимир викулов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России август по праву считается сезоном арбузов, однако часть продаваемых плодов может оказаться опасной для здоровья. Как избежать покупки экземпляра с высоким содержанием нитратов, объяснил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.Минеральные удобрения обычно применяют в период созревания арбузов, они необходимы для питания растений. Идеально спелый плод, как утверждают специалисты, нитратов не содержит. При проверках эти вещества чаще всего обнаруживают в первых арбузах. Но и в августе потребитель не застрахован от того, что в его тарелке окажется небезопасное лакомство.Высокая концентрация нитратов вредна для человека, так как может привести к отравлению. Поэтому покупателям стоит быть внимательными, несмотря на проверку, которую должны проходить бахчевые перед тем, как попасть на прилавок, считает Викулов.По его словам, качественный арбуз имеет гладкую поверхность. Бугристая корка должна насторожить покупателя, так как это один из признаков высокой концентрации нитратов, пояснил Викулов."Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов", —предупредил агроном.
https://ria.ru/20210804/arbuz-1744384371.html
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общество, питание, еда, ягоды, здоровье, россия, владимир викулов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
В России август по праву считается сезоном арбузов, однако часть продаваемых плодов может оказаться опасной для здоровья. Как избежать покупки экземпляра с высоким содержанием нитратов, объяснил в интервью радио Sputnik
агроном Владимир Викулов
.
Минеральные удобрения обычно применяют в период созревания арбузов, они необходимы для питания растений. Идеально спелый плод, как утверждают специалисты, нитратов не содержит. При проверках эти вещества чаще всего обнаруживают в первых арбузах. Но и в августе потребитель не застрахован от того, что в его тарелке окажется небезопасное лакомство.
Высокая концентрация нитратов вредна для человека, так как может привести к отравлению. Поэтому покупателям стоит быть внимательными, несмотря на проверку, которую должны проходить бахчевые перед тем, как попасть на прилавок, считает Викулов.
"Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы", — сказал агроном.
По его словам, качественный арбуз имеет гладкую поверхность. Бугристая корка должна насторожить покупателя, так как это один из признаков высокой концентрации нитратов, пояснил Викулов.
"Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов", —предупредил агроном.