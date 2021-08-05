https://ria.ru/20210805/musor-1744576249.html

В Ингушетии возбудили дело из-за завышения тарифов на вывоз мусора

В Ингушетии возбудили дело из-за завышения тарифов на вывоз мусора - РИА Новости, 05.08.2021

В Ингушетии возбудили дело из-за завышения тарифов на вывоз мусора

Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту завышения региональным оператором тарифов на вывоз мусора, сообщает РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:28

2021-08-05T19:28

2021-08-05T19:42

происшествия

мусор

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту завышения региональным оператором тарифов на вывоз мусора, сообщает надзорное ведомство республики."Прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО "Экосистема" при утверждении нормативов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в период с декабря 2020 по март 2021 года предоставило в министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии подложные документы, послужившие основанием для установления тарифов на 2021 год на общую сумму более 398 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, недостоверные сведения о расходах организации повлекли увеличение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 457,43 рубля вместо обоснованного тарифа в 69,4 рубля за кубометр, а также нарушение охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц."На основании протеста прокуратуры незаконное постановление об утверждении данных тарифов отменено", - уточняет ведомство.Отмечается, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html

https://ria.ru/20210724/moskva-1742670518.html

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происшествия, мусор, республика ингушетия, россия