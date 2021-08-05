https://ria.ru/20210805/murashko-1744527365.html

Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации

Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации - РИА Новости, 05.08.2021

Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации

Лидеры по охвату вакцинации от коронавируса - Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:07

2021-08-05T16:07

2021-08-05T16:07

общество

московская область (подмосковье)

москва

владимир путин

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидеры по охвату вакцинации от коронавируса - Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744427609.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко, россия