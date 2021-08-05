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Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации
Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации
Лидеры по охвату вакцинации от коронавируса - Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:07
2021-08-05T16:07
общество
московская область (подмосковье)
москва
владимир путин
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидеры по охвату вакцинации от коронавируса - Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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общество, московская область (подмосковье), москва, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
16:07 05.08.2021
 
Мурашко назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации

Глава Минздрава Мурашко: Белгородская область и Москва являются лидерами по охвату вакцинации

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидеры по охвату вакцинации от коронавируса - Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 02:15Распространение коронавируса
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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