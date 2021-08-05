15:50 05.08.2021 (обновлено: 16:03 05.08.2021)
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Глава Минздрава Мурашко: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
На лечении в стационарах находятся 196 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находится 196 тысяч человек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
В России развернуто 234 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Коек… нам достаточно, хватает. Совместно с регионами у нас в общей сложности развернуто 234 тысячи коек", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в четверг.
Министр отметил, что в Москве и в Московской области сокращают количество коек, поскольку уменьшилось число заболевших.