Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/murashko-1744523519.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:50
2021-08-05T16:03
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
москва
владимир путин
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.На лечении в стационарах находятся 196 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находится 196 тысяч человек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.В России развернуто 234 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Коек… нам достаточно, хватает. Совместно с регионами у нас в общей сложности развернуто 234 тысячи коек", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в четверг.Министр отметил, что в Москве и в Московской области сокращают количество коек, поскольку уменьшилось число заболевших.
https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744466513.html
https://ria.ru/20210804/myasnikov-1744424472.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мурашко, московская область (подмосковье), москва, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:50 05.08.2021 (обновлено: 16:03 05.08.2021)
 
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом

Глава Минздрава Мурашко: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 11:14Распространение коронавируса
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
На лечении в стационарах находятся 196 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находится 196 тысяч человек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 23:05
Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году
В России развернуто 234 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Коек… нам достаточно, хватает. Совместно с регионами у нас в общей сложности развернуто 234 тысячи коек", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в четверг.
Министр отметил, что в Москве и в Московской области сокращают количество коек, поскольку уменьшилось число заболевших.
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоМосковская область (Подмосковье)МоскваВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния