https://ria.ru/20210805/murashko-1744523519.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 05.08.2021

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:50

2021-08-05T15:50

2021-08-05T16:03

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

московская область (подмосковье)

москва

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.На лечении в стационарах находятся 196 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находится 196 тысяч человек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.В России развернуто 234 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Коек… нам достаточно, хватает. Совместно с регионами у нас в общей сложности развернуто 234 тысячи коек", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в четверг.Министр отметил, что в Москве и в Московской области сокращают количество коек, поскольку уменьшилось число заболевших.

https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744466513.html

https://ria.ru/20210804/myasnikov-1744424472.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мурашко, московская область (подмосковье), москва, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии