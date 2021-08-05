https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.08.2021
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране до сих пор нет единой системы мониторинга состояния территорий с вечной мерзлотой, потребовал как можно... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:30
2021-08-05T16:30
2021-08-05T16:30
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране до сих пор нет единой системы мониторинга состояния территорий с вечной мерзлотой, потребовал как можно скорее разработать и внести соответствующий проект.Глава государства провел в четверг совещание с членами кабмина, в рамках которого затронул вопросы изменения климата. Президент отметил, что значительная часть территории страны - примерно 65% - находятся на Крайнем Севере."И многие из этих территорий - населенные пункты - еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты", - заявил Путин.Он попросил главу Минприроды Александра Козлова рассказать о том, как идет подготовка законопроекта о создании такой системы."Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210805/gorod-1744533348.html
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владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты
Президент России Путин: в России все еще нет системы мониторинга состояния вечной мерзлоты