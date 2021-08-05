https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html

Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты

Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.08.2021

Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране до сих пор нет единой системы мониторинга состояния территорий с вечной мерзлотой, потребовал как можно... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:30

2021-08-05T16:30

2021-08-05T16:30

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528964_0:80:3039:1789_1920x0_80_0_0_ae33bda0ab118f254bfe7a980340d298.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране до сих пор нет единой системы мониторинга состояния территорий с вечной мерзлотой, потребовал как можно скорее разработать и внести соответствующий проект.Глава государства провел в четверг совещание с членами кабмина, в рамках которого затронул вопросы изменения климата. Президент отметил, что значительная часть территории страны - примерно 65% - находятся на Крайнем Севере."И многие из этих территорий - населенные пункты - еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты", - заявил Путин.Он попросил главу Минприроды Александра Козлова рассказать о том, как идет подготовка законопроекта о создании такой системы."Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210805/gorod-1744533348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия