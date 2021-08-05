https://ria.ru/20210805/minyust-1744574919.html
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник
Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:19
2021-08-05T19:19
2021-08-05T19:19
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
юрий любимов
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к министерству.По его словам, эту должность займет Евгений Забарчук, ныне "просто" замминистра юстиции.
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политика, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий любимов, россия
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник
Источник: Любимов покидает пост первого замглавы Минюста, на его место будет назначен Забарчук