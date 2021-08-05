https://ria.ru/20210805/minyust-1744574919.html

Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник

Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021

Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник

Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:19

2021-08-05T19:19

2021-08-05T19:19

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

юрий любимов

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к министерству.По его словам, эту должность займет Евгений Забарчук, ныне "просто" замминистра юстиции.

https://ria.ru/20210701/kuzminov-1739414194.html

россия

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2021

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политика, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий любимов, россия