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Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2021
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник
Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:19
2021-08-05T19:19
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
юрий любимов
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к министерству.По его словам, эту должность займет Евгений Забарчук, ныне "просто" замминистра юстиции.
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политика, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий любимов, россия
19:19 05.08.2021
 
Первый замглавы Минюста покинул пост, сообщил источник

Источник: Любимов покидает пост первого замглавы Минюста, на его место будет назначен Забарчук

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Аппарата правительства РФ Юрий Любимов во время интервью в Москве
Заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Юрий Любимов во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции РФ, на его место будет назначен Евгений Забарчук, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к министерству.
"В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции РФ", - сказал собеседник агентства, не уточняя причину грядущей отставки.
По его словам, эту должность займет Евгений Забарчук, ныне "просто" замминистра юстиции.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:33
Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики
 
ПолитикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Юрий ЛюбимовРоссия
 
 
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