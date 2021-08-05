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В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов
В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 06.08.2021
В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов
Самая большая в истории группа нелегальных мигрантов задержана на белорусско-польской границе, сообщила Пограничная служба Польши. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T18:39
2021-08-05T18:39
2021-08-06T01:37
в мире
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ирак
польша
мигранты
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Самая большая в истории группа нелегальных мигрантов задержана на белорусско-польской границе, сообщила Пограничная служба Польши."Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы", - говорится в сообщении. По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.Польские пограничники уточнили, что среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.
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в мире, камерун, ирак, польша, мигранты
18:39 05.08.2021 (обновлено: 01:37 06.08.2021)
В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов
Крупную группу нелегальных мигрантов задержали на белорусско-польской границе