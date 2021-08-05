https://ria.ru/20210805/migranty-1744567774.html

В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов

В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 06.08.2021

В Польше задержали большую группу нелегальных мигрантов

Самая большая в истории группа нелегальных мигрантов задержана на белорусско-польской границе, сообщила Пограничная служба Польши. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T18:39

2021-08-05T18:39

2021-08-06T01:37

в мире

камерун

ирак

польша

мигранты

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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Самая большая в истории группа нелегальных мигрантов задержана на белорусско-польской границе, сообщила Пограничная служба Польши."Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы", - говорится в сообщении. По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.Польские пограничники уточнили, что среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

камерун

ирак

польша

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в мире, камерун, ирак, польша, мигранты