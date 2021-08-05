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В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России
В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 05.08.2021
В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России
Более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:48
2021-08-05T14:48
2021-08-05T14:52
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азербайджан
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что в МВД РФ в режиме видеоконференции состоялась встреча первого замминистра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины."Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств – участников СНГ", - говорится в сообщении.
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общество, армения, азербайджан, снг, александр горовой, мигранты, россия
14:48 05.08.2021 (обновлено: 14:52 05.08.2021)
В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России
В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов из СНГ в России