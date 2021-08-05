https://ria.ru/20210805/migranty-1744510718.html

В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России

В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 05.08.2021

В МВД сообщили о 700 тысячах нелегальных мигрантов в России

Более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:48

2021-08-05T14:48

2021-08-05T14:52

общество

армения

азербайджан

снг

александр горовой

мигранты

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что в МВД РФ в режиме видеоконференции состоялась встреча первого замминистра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины."Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств – участников СНГ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html

армения

азербайджан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, армения, азербайджан, снг, александр горовой, мигранты, россия