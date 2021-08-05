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ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой
ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой - РИА Новости, 05.08.2021
ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой
Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для того, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:28
2021-08-05T14:28
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
мигранты
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для того, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с мигрантами на границе с Литвой, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали."До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Белоруссия должна соблюдать свои международные обязательства, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией", - сказала Массрали.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".В ГПК в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.
https://ria.ru/20210804/migranty-1744385476.html
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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, мигранты
14:28 05.08.2021
 
ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой

Официальный представитель ЕК Массрали: ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за наплыва мигрантов

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для того, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с мигрантами на границе с Литвой, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.
"До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Белоруссия должна соблюдать свои международные обязательства, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией", - сказала Массрали.
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В Белоруссии на границе с Литвой обнаружили раненых мигрантов
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
В ГПК в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.
В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.
Мерзавцы полные: Лукашенко высказался о литовских властях - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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