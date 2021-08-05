ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой
Официальный представитель ЕК Массрали: ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за наплыва мигрантов
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для того, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с мигрантами на границе с Литвой, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.
"До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Белоруссия должна соблюдать свои международные обязательства, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией", - сказала Массрали.
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Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
В ГПК в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.
В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.
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