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"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы - РИА Новости, 05.08.2021
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:04
2021-08-05T09:04
общество
михаил ходорковский
генеральная прокуратура рф
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россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook.В среду в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора."Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что подтверждение информации о блокировке сайта от Роскомнадзора и Генпрокуратуры еще не получено, но вместе с инвестором было решено остановить работу.
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общество, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
09:04 05.08.2021
 
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы

Интернет-издание "Открытые медиа" объявило о прекращении работы

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook.
В среду в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора.
"Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что подтверждение информации о блокировке сайта от Роскомнадзора и Генпрокуратуры еще не получено, но вместе с инвестором было решено остановить работу.
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ОбществоМихаил ХодорковскийГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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