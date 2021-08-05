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"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы - РИА Новости, 05.08.2021
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:04
2021-08-05T09:04
2021-08-05T09:04
общество
михаил ходорковский
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook.В среду в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора."Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что подтверждение информации о блокировке сайта от Роскомнадзора и Генпрокуратуры еще не получено, но вместе с инвестором было решено остановить работу.
https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
Интернет-издание "Открытые медиа" объявило о прекращении работы