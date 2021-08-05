https://ria.ru/20210805/media-1744446283.html

"Открытые медиа" объявили о прекращении работы

"Открытые медиа" объявили о прекращении работы - РИА Новости, 05.08.2021

"Открытые медиа" объявили о прекращении работы

Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:04

2021-08-05T09:04

2021-08-05T09:04

общество

михаил ходорковский

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект Михаила Ходорковского "Открытые медиа" прекращает свою работу, об этом интернет-издание объявило на своей странице в Facebook.В среду в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора."Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что подтверждение информации о блокировке сайта от Роскомнадзора и Генпрокуратуры еще не получено, но вместе с инвестором было решено остановить работу.

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия