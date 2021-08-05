https://ria.ru/20210805/mbkh-1744461775.html
"МБХ Медиа" прекратил работу
"МБХ Медиа" прекратил работу - РИА Новости, 05.08.2021
"МБХ Медиа" прекратил работу
Проект "МБХ медиа" вслед за "Открытыми медиа" объявил о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:50
2021-08-05T10:50
2021-08-05T11:24
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
михаил ходорковский
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект "МБХ медиа" вслед за "Открытыми медиа" объявил о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором.Ранее проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России. В Роскомнадзоре РИА Новости пояснили, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России."Проект "МБХ медиа" прекращает работу", - сообщается в Telegram-канале проекта.Согласно реестру Роскомнадзора, доступ к сайту "МБХ медиа" ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ. В сервисе указывается, что данный проект нарушил статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Отмечается, что этим законом регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, где содержатся данные с призывами к массовым беспорядкам, участию в массовых акциях, проводимых с нарушением установленного порядка, и в прочих случаях.
https://ria.ru/20210531/novosti-1734871404.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, михаил ходорковский, россия
10:50 05.08.2021 (обновлено: 11:24 05.08.2021)
"МБХ Медиа" прекратил работу
"МБХ медиа" сообщил о прекращении работы после блокировки сайта Роскомнадзором