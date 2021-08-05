https://ria.ru/20210805/mbkh-1744461775.html

"МБХ Медиа" прекратил работу

"МБХ Медиа" прекратил работу - РИА Новости, 05.08.2021

"МБХ Медиа" прекратил работу

Проект "МБХ медиа" вслед за "Открытыми медиа" объявил о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:50

2021-08-05T10:50

2021-08-05T11:24

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

михаил ходорковский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проект "МБХ медиа" вслед за "Открытыми медиа" объявил о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором.Ранее проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России. В Роскомнадзоре РИА Новости пояснили, что доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России."Проект "МБХ медиа" прекращает работу", - сообщается в Telegram-канале проекта.Согласно реестру Роскомнадзора, доступ к сайту "МБХ медиа" ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ. В сервисе указывается, что данный проект нарушил статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Отмечается, что этим законом регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, где содержатся данные с призывами к массовым беспорядкам, участию в массовых акциях, проводимых с нарушением установленного порядка, и в прочих случаях.

https://ria.ru/20210531/novosti-1734871404.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, михаил ходорковский, россия