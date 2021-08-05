https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744465635.html
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу - РИА Новости, 05.08.2021
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:11
2021-08-05T11:11
2021-08-05T12:13
в мире
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно."С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — приводит агентство Sputnik Беларусь его слова с совещания по вопросам ситуации на границе.Как отмечает агентство, Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. "Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны", — добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали "колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры".По словам главы страны, белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть готовые защищать их люди."Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. — Прим. ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов. — Прим. ред), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают", — отметил Лукашенко.Он добавил, что мяч на стороне сопредельных стран. "Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", — сказал Лукашенко.В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.
https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html
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в мире, безопасность, белоруссия, александр лукашенко
11:11 05.08.2021 (обновлено: 12:13 05.08.2021)
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Президент Белоруссии Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно.
"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — приводит агентство Sputnik Беларусь
его слова с совещания по вопросам ситуации на границе.
Как отмечает агентство, Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.
"Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны", — добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали "колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры".
По словам главы страны, белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть готовые защищать их люди.
"Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. — Прим. ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов. — Прим. ред), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают", — отметил Лукашенко.
Он добавил, что мяч на стороне сопредельных стран.
"Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", — сказал Лукашенко.
В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой
обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака
. СК Белоруссии
завел уголовное дело по статье "Убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.