https://ria.ru/20210805/lnr-1744597508.html

В ЛНР рассказали плане Киева по отказу от Минских соглашений

В ЛНР рассказали плане Киева по отказу от Минских соглашений - РИА Новости, 05.08.2021

В ЛНР рассказали плане Киева по отказу от Минских соглашений

Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий отказ Киева от минских соглашений, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:35

2021-08-05T23:35

2021-08-05T23:40

в мире

оон

верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий отказ Киева от минских соглашений, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник."На заседании 4 августа (кабмином Украины – ред.) был одобрен законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по минским соглашениям и вообще участие в переговорах", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Представитель ЛНР пояснил, что в случае принятия Верховной радой Украины данного законопроекта любые переговоры с Киевом о реализации минских соглашений станут бессмысленными, так как "законопроект нарушает практически все без исключения пункты комплекса мер по выполнению минских соглашений". Мирошник подчеркнул, что данный законопроект не предполагает предоставление "отдельным районам" Донбасса "особого статуса", языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с регионами Российской Федерации, предусмотренного минскими соглашениями, а также предполагает отмену еще не вступившего в силу закона "Об амнистии", введение уголовного преследования руководства самопровозглашенных ЛНР и ДНР и сотрудников местных и республиканских органов власти и силовых структур."В Киеве, одобряя законопроект, предполагают, что после "деоккупации" на территориях республик будут проведены зачистки и выдворения из страны иностранных граждан, а в отношении оставшихся будет введена люстрация, то есть запрет на работу в органах власти, силовых структурах, в структурах образования", - дополнил Мирошник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/minsk-2-1731351630.html

https://ria.ru/20210504/minsk-1731126352.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, оон, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия