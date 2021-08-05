https://ria.ru/20210805/lazareva-1744575503.html
Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей
Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей - РИА Новости, 05.08.2021
Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей
Представитель осужденной в Кувейте за растрату госсредств предпринимательницы из России Марии Лазаревой, советник московской Торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:21
2021-08-05T19:21
2021-08-05T20:08
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ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Представитель осужденной в Кувейте за растрату госсредств предпринимательницы из России Марии Лазаревой, советник московской Торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров призвал Москву и Вашингтон сообща помочь добиться смягчения ее наказания.В феврале этого года суд последней инстанции Кувейта — кассационный — подтвердил приговор Лазаревой: 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств.Представитель Лазаревой добавил, что совместное решение этой проблемы помогло бы найти взаимопонимание в глобальной политике и пошло бы на пользу всему миру.По словам Сидорова, здоровье россиянки, которая уже почти два года находится на территории посольства в Кувейте, постоянно ухудшается. Кроме того, она не может сделать прививку от коронавируса, что делает ее положение еще более сложным. "Ей нужна серьезная реабилитация и лечение, заменить профессиональную помощь нечем. Нужны серьезные усилия, чтобы эту ситуацию разрешить", — добавил он.В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, признав ее виновной в краже государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.
https://ria.ru/20210705/argentina-1739976358.html
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в мире, сша, кувейт, мария лазарева, россия
19:21 05.08.2021 (обновлено: 20:08 05.08.2021)
Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей
Представитель осужденной в Кувейте предпринимательницы Лазаревой призвал Россию и США помочь ей
ДОХА, 5 авг — РИА Новости.
Представитель осужденной в Кувейте
за растрату госсредств предпринимательницы из России Марии Лазаревой
, советник московской Торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров призвал Москву и Вашингтон сообща помочь добиться смягчения ее наказания.
В феврале этого года суд последней инстанции Кувейта — кассационный — подтвердил приговор Лазаревой: 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств.
"Здесь есть потенциал совместной работы наших стран на трехсторонней основе, поскольку ее сын — гражданин США, и жизнь сводит нас вместе в деле защиты граждан, преодоление данной ситуации зависит как от твердой позиции России, так в перспективе — от плотного взаимодействия с ситуационным партнером в Кувейте — США", — отметил он.
Представитель Лазаревой добавил, что совместное решение этой проблемы помогло бы найти взаимопонимание в глобальной политике и пошло бы на пользу всему миру.
По словам Сидорова, здоровье россиянки, которая уже почти два года находится на территории посольства в Кувейте, постоянно ухудшается. Кроме того, она не может сделать прививку от коронавируса, что делает ее положение еще более сложным.
"Ей нужна серьезная реабилитация и лечение, заменить профессиональную помощь нечем. Нужны серьезные усилия, чтобы эту ситуацию разрешить", — добавил он.
В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, признав ее виновной в краже государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).
В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.
Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.