https://ria.ru/20210805/lazareva-1744575503.html

Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей

Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей - РИА Новости, 05.08.2021

Представитель осужденной в Кувейте Лазаревой призвал Россию и США помочь ей

Представитель осужденной в Кувейте за растрату госсредств предпринимательницы из России Марии Лазаревой, советник московской Торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:21

2021-08-05T19:21

2021-08-05T20:08

в мире

сша

кувейт

мария лазарева

россия

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ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Представитель осужденной в Кувейте за растрату госсредств предпринимательницы из России Марии Лазаревой, советник московской Торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров призвал Москву и Вашингтон сообща помочь добиться смягчения ее наказания.В феврале этого года суд последней инстанции Кувейта — кассационный — подтвердил приговор Лазаревой: 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств.Представитель Лазаревой добавил, что совместное решение этой проблемы помогло бы найти взаимопонимание в глобальной политике и пошло бы на пользу всему миру.По словам Сидорова, здоровье россиянки, которая уже почти два года находится на территории посольства в Кувейте, постоянно ухудшается. Кроме того, она не может сделать прививку от коронавируса, что делает ее положение еще более сложным. "Ей нужна серьезная реабилитация и лечение, заменить профессиональную помощь нечем. Нужны серьезные усилия, чтобы эту ситуацию разрешить", — добавил он.В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, признав ее виновной в краже государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.

https://ria.ru/20210705/argentina-1739976358.html

https://ria.ru/20210621/norvegiya-1737967781.html

сша

кувейт

россия

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в мире, сша, кувейт, мария лазарева, россия