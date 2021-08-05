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Наука
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах - РИА Новости, 05.08.2021
В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
Автоматизированную систему пылеподавления для предприятий угольной промышленности создали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T03:00
2021-08-05T03:00
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
кемерово
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Автоматизированную систему пылеподавления для предприятий угольной промышленности создали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, разработка не только поможет избежать взрывов на шахтах, но и снизить экологическую нагрузку от угледобычи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Загрязнение атмосферы пылью, как объяснили специалисты КузГТУ, провоцирует развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний, а также приводит к ухудшению качества почвы и питьевой воды, неполадкам техники, падению видимости на дорогах и другим проблемам. Для регионов с развитой угледобычей эта проблема стоит особенно остро, отметили ученые.Активное образование взвешенной угольной и породной пыли происходит как на шахтах и карьерах, так и при транспортировке, переработке и обогащении угля. Пыль легко распространяется на большие расстояния, оседая даже внутри помещений, техники и живых организмов.Особую опасность представляет избыток взрывоопасной угольной пыли в закрытых пространствах. Ежегодно случаются десятки взрывов пыли и газа в шахтах по всему миру, сообщили ученые.Специалисты КузГТУ создали автоматизированную систему пневмогидроорошения для борьбы с пылью и предотвращения взрывов пылевоздушной смеси. Разработка, как объяснили авторы, действует по принципу "сухого тумана".Система представляет собой блоки форсунок, размещаемые в местах наиболее активного образования пыли. Разбрызгивание происходит за счет энергии сжатого воздуха. По словам ученых КузГТУ, в зависимости от конкретного химического состава пыли к воде можно добавлять различные соединения для более эффективного улавливания частиц.Индустриальным партнером проекта выступает ООО "ВостЭКО". Система будет востребована на рынках стран с развитой угольной промышленностью, уверены создатели.
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, кемерово, россия
03:00 05.08.2021
 

В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходный вагон в шахте
Самоходный вагон в шахте - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Автоматизированную систему пылеподавления для предприятий угольной промышленности создали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, разработка не только поможет избежать взрывов на шахтах, но и снизить экологическую нагрузку от угледобычи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Загрязнение атмосферы пылью, как объяснили специалисты КузГТУ, провоцирует развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний, а также приводит к ухудшению качества почвы и питьевой воды, неполадкам техники, падению видимости на дорогах и другим проблемам. Для регионов с развитой угледобычей эта проблема стоит особенно остро, отметили ученые.
Активное образование взвешенной угольной и породной пыли происходит как на шахтах и карьерах, так и при транспортировке, переработке и обогащении угля. Пыль легко распространяется на большие расстояния, оседая даже внутри помещений, техники и живых организмов.
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Особую опасность представляет избыток взрывоопасной угольной пыли в закрытых пространствах. Ежегодно случаются десятки взрывов пыли и газа в шахтах по всему миру, сообщили ученые.
Специалисты КузГТУ создали автоматизированную систему пневмогидроорошения для борьбы с пылью и предотвращения взрывов пылевоздушной смеси. Разработка, как объяснили авторы, действует по принципу "сухого тумана".

"Подобные системы пока мало распространены в мировой практике. Наша разработка снижает концентрацию пыли в воздухе в 10 раз, расходуя при этом в 10 раз меньше воды, чем существующие аналоги. Размер капель колеблется от 2 до 50 микрометров, благодаря чему возможно эффективно осаждать пыль, избегая при этом чрезмерного смачивания", – рассказал директор Горного института КузГТУ, профессор Алексей Хорешок.

Система представляет собой блоки форсунок, размещаемые в местах наиболее активного образования пыли. Разбрызгивание происходит за счет энергии сжатого воздуха. По словам ученых КузГТУ, в зависимости от конкретного химического состава пыли к воде можно добавлять различные соединения для более эффективного улавливания частиц.
Индустриальным партнером проекта выступает ООО "ВостЭКО". Система будет востребована на рынках стран с развитой угольной промышленностью, уверены создатели.
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НаукаТехнологииНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. ГорбачеваКемеровоРоссия
 
 
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