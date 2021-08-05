Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html
В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России
В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России - РИА Новости, 05.08.2021
В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России
Киев не может говорить о любви к Крыму после устроенной им водной блокады полуострова. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:06
2021-08-05T13:06
политика
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
донбасс
руслан бальбек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Киев не может говорить о любви к Крыму после устроенной им водной блокады полуострова. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы Руслан Бальбек.По его словам, то же самое касается Донбасса, где Украина ведет войну против мирного населения.Политик отметил ежедневный рост "аппетитов" Владимира Зеленского, который, как считает депутат, в скором времени может начать претендовать на Южный федеральный округ.Кроме того, он назвал украинского лидера политиком, который "заблудился в королевстве кривых зеркал".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и посоветовал тем, кто любит Россию и хочет войти в ее состав, искать себе место там.С 2014 года Киев организовал против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Украине соответствующие иски.
https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zelenskiy-1744272117.html
республика крым
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, руслан бальбек
13:06 05.08.2021
 
В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России

Депутат Бальбек: Зеленскому не стоит призывать считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Киев не может говорить о любви к Крыму после устроенной им водной блокады полуострова. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы Руслан Бальбек.
По его словам, то же самое касается Донбасса, где Украина ведет войну против мирного населения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 08:00
Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности
Политик отметил ежедневный рост "аппетитов" Владимира Зеленского, который, как считает депутат, в скором времени может начать претендовать на Южный федеральный округ.
"…мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина", — иронизирует Бальбек.
Кроме того, он назвал украинского лидера политиком, который "заблудился в королевстве кривых зеркал".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и посоветовал тем, кто любит Россию и хочет войти в ее состав, искать себе место там.
С 2014 года Киев организовал против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Украине соответствующие иски.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:19В России
"Как обычный турист". Названы условия, при которых Зеленского пустят в Крым
 
ПолитикаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФДонбассРуслан Бальбек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния