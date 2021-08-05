https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html

В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России

В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России - РИА Новости, 05.08.2021

В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России

Киев не может говорить о любви к Крыму после устроенной им водной блокады полуострова. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:06

2021-08-05T13:06

2021-08-05T13:06

политика

республика крым

владимир зеленский

госдума рф

донбасс

руслан бальбек

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Киев не может говорить о любви к Крыму после устроенной им водной блокады полуострова. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы Руслан Бальбек.По его словам, то же самое касается Донбасса, где Украина ведет войну против мирного населения.Политик отметил ежедневный рост "аппетитов" Владимира Зеленского, который, как считает депутат, в скором времени может начать претендовать на Южный федеральный округ.Кроме того, он назвал украинского лидера политиком, который "заблудился в королевстве кривых зеркал".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и посоветовал тем, кто любит Россию и хочет войти в ее состав, искать себе место там.С 2014 года Киев организовал против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Украине соответствующие иски.

https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zelenskiy-1744272117.html

республика крым

донбасс

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политика, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, руслан бальбек