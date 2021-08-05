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Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел"
Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел" - РИА Новости, 05.08.2021
Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел"
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его "реально задело". Об РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:32
2021-08-05T11:22
политика
украина
республика крым
владимир зеленский
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его "реально задело". Об этом медик рассказал на YouTube-канале.По словам Мясникова, обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж "пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов" не оставил его равнодушным.Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации.Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как бывал в Крыму в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, тогда как возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.Заявление украинского лидера стало ответом на статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между странами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/krym-1744021583.html
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политика, украина, республика крым, владимир зеленский, александр мясников (врач)
10:32 05.08.2021 (обновлено: 11:22 05.08.2021)
 
Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел"

Врач Александр Мясников рассказал, почему президент Украины Зеленский его "реально задел"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его "реально задело". Об этом медик рассказал на YouTube-канале.
По словам Мясникова, обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж "пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов" не оставил его равнодушным.

"Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял <…> а сегодня оказывается, что это не мое <…>", — рассуждает специалист.

Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации.
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Заявление украинского лидера стало ответом на статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между странами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
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