https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html

Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности

Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности - РИА Новости, 05.08.2021

Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности

Владимир Зеленский заявил, что Крым "никогда не станет русским" и возвращение под юрисдикцию Киева — лишь вопрос времени. Украинские политики часто говорят... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:09

украина

киев

республика крым

франция

владимир зеленский

нато

мустафа джемилев

петр порошенко

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский заявил, что Крым "никогда не станет русским" и возвращение под юрисдикцию Киева — лишь вопрос времени. Украинские политики часто говорят подобное. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называл полуостров "чемоданом без ручки" для России. Но на этот раз глава государства зачем-то поделился личными воспоминаниями о поездках на курорты. О том, на что он рассчитывает, — в материале РИА Новости.Как мы любим КрымО посещении Крыма Зеленский рассказывал в интервью украинскому телеканалу "Дом", который вещает на российский полуостров, а также на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. "Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — детство", — говорил президент Украины. Затем перешел на вкусовые ощущения. "Для тебя эти рапаны — вкусные. Когда кушаешь рапаны, ищешь, где песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю", — продолжал он. Зеленский настаивал на том, что полуостров — его земля. "Это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут, — убеждал он. — И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут".Поэтому, сделал вывод шестой украинский президент, возвращение Крыма под юрисдикцию Киева — дело времени, так как эти территории "никогда не станут русскими". "Эти люди <…> не будут любить Крым так, как любим мы", — уверял Зеленский.Такие заявления глава государства сделал накануне созыва так называемой Крымской платформы — мероприятия, которое Киев организует, чтобы потребовать вернуть полуостров Украине. Первое заседание назначили накануне Дня независимости страны, 23 августа. О том, чем предстоит заниматься участникам, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Это будет регулярная работа на многих уровнях <…>, — обещал он. — Первое — политика непризнания, второе — санкции, третье — безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое — защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое — экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма".Кулеба добавил, что "Крым для России уже стал чемоданом без ручки", "Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", — заявил он.Любовь к блокадеЧто такое Крымская платформа, объяснял и сам Зеленский. "Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова", — говорил он. Замглавы украинского МИД Эмине Джапарова выразилась более определенно: "Цель — сформировать коалицию стран, которые присоединятся к нашей инициативе и помогут Украине удерживать наивысший уровень политического дискурса относительно последствий оккупации Крыма". Словом, Киев захотел создать площадку, где будут обсуждать воссоединение полуострова с Россией. Кстати, в августе 2021-го Джапарова призналась, что у Киева нет денег на последующее проведение встреч платформы. "Президент очень хочет, чтобы формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу", — сказала она.Участие главного союзника Киева — Вашингтона — пока ограничилось обещанием прислать министра транспорта Пита Буттиджича, известного на постсоветском пространстве в основном тем, что он открытый гей. Как шутили киевские остряки: "К нам едет не министр транспорта, а министр-транс".В 2020-м одноименное депутатское объединение создали и в Верховной раде. Сопредседателями "Крымской платформы" в парламенте стали Рустем Умеров от националистической партии "Голос", представители фракции правящей "Слуги народа" и Мустафа Джемилев с Ахтемом Чийгозом от "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко.Джемилев и Чийгоз, члены так называемого меджлиса крымско-татарского народа*, выступали за блокаду Крыма. В сентябре 2015-го активисты этой организации совместно с боевиками "Правого сектора"* блокировали въезд грузовиков с продовольствием в российский регион. За ней последовала и энергетическая блокада: неизвестные взорвали опоры линий электропередачи с Украины на полуостров и не пускали туда ремонтные бригады. И все это на фоне деклараций Киева о желании вернуть Крым и его жителей.В начале августа 2021-го председатель комитета по законодательству крымского Госсовета Сергей Трофимов сообщил, что регион предъявит официальному Киеву иски за пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. "Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — уточнил он, назвав предварительную оценку — 1,47 триллиона рублей.Команда ЗеленскогоГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отмечает, что многим крымчанам Зеленский знаком еще как фронтмен юмористической группы "95-й квартал". "Он очень забавно высмеивал власть. Смешит нас и сегодня, но уже будучи президентом Украины. Ничего не изменилось"."А вот тот уровень лицемерия, который Зеленский и украинская власть показывают в отношении крымских татар, вызывает только раздражение, — продолжает Умеров. — В составе независимой Украины для любой власти — что оранжевой, что голубой — мы были только фактором недовольства. Нас не называли прямо врагами, но с нами боролись, сажали в тюрьмы, не выдавали землю, не помогали с благоустройством".Слова Зеленского про Крым глава региональной национально-культурной автономии связывает с анонсированной Крымской платформой. "Украинский президент просто готовит почву для мероприятия. Там ничего не будет, выделят гранты, чтобы их потом разворовали политики и окружение олигархов. Все прекрасно понимают: Крым в составе России добровольно, референдум прошел в соответствии с международным правом и законодательством как Украины, так и автономной республики того периода. Это было свободное волеизъявление крымчан. У Киева нет желания вернуть Крым, у украинской власти есть просто обязательства перед "партнерами", которые надеялись, что на полуострове будет не Черноморский флот, а база НАТО", — заключает Умеров.Россия приняла Крым со всенародным воодушевлением, напоминает он. А если Зеленский хочет ощутить вкус детства на зубах, пусть приезжает в гости. Кто был адресатом послания Зеленского про рапаны и песочек, угадать очень сложно, признается Иван Лизан, глава аналитического бюро СОНАР-2050. "Это чисто ритуальный спич перед Крымской платформой, чтобы поддержать хоть какой-то к ней интерес. До заседания еще двадцать дней, и таких заявлений будет все больше. Тем более, на последующие собрания денег нет, осталась только риторика", — объясняет эксперт."Зеленский отыгрывает очередную роль, произнося написанные для него тексты. Впрочем, воспоминания о Крыме могут быть у украинского президента любые, это его личное дело. Но факты — упрямая вещь: дачи украинской элиты располагались именно на полуострове. Ни транспорт, ни инфраструктура, ни проблемы местных жителей ее не интересовали. Как, к слову, не интересуют и сейчас — все, что шевелится за стенами коттеджных городков, любопытства не вызывает. Справедливости ради надо сказать, что такое же отношение к большинству украинских регионов, за исключением Западной Украины. Ее может затронуть президентская программа "Большой стройки", вернее, то, что останется после разворовывания денег", — объясняет Лизан.Странные заявления Зеленского про переименования, полагает эксперт, — показатель профессионализма его спичрайтеров. "Просто у него в команде много тех, кто до самого конца второго тура хвалил Порошенко, а затем перекрасился. Окружение Зеленского — сборная солянка из "кварталовцев" и людей из разных олигархических групп, которые враждуют с "соросятами", — добавляет Лизан. По его мнению, звездным часом Зеленского в роли президента стал Парижский саммит "нормандской четверки". После этого лидеры России, Франции и Германии начали обсуждать украинскую повестку без Украины.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, республика крым, франция, владимир зеленский, нато, мустафа джемилев, петр порошенко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), референдум, россия