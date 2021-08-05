https://ria.ru/20210805/kriminal-1744392349.html

Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье"

Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье" - РИА Новости, 05.08.2021

Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье"

Томский областной суд вынес приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, задержанному весной 2019-го по новой статье "Занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T17:16

происшествия

кемеровская область

томск

владимир колокольцев

томский областной суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744189615_0:0:438:246_1920x0_80_0_0_f6d40c2c0e073416417834268f3e79d4.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Томский областной суд вынес приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, задержанному весной 2019-го по новой статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Два года он провел в СИЗО, а на днях присяжные его оправдали. Чем, по мнению силовиков, занимался Кузьмичев и почему адвокат считает их доказательства неубедительными — в материале РИА Новости.Нежданные гостиКузьмичева арестовали в конце мая 2019-го в его загородном особняке в Томске. На оперативной записи видно, как коттедж со всех сторон блокирует спецназ, дверные петли срезают болгаркой и группа, прикрываясь щитом, проникает внутрь."Еще кто есть в доме?" — спрашивает росгвардеец у лежащего на полу мужчины в спортивном костюме. "Никого". "Уголовное имя? Вором в законе являетесь?"На все вопросы хозяин отвечает отрицательно. По окружающей обстановке видно, что проблем с деньгами у него нет: на стене — медвежья шкура, в гараже — дорогой внедорожник, в комнатах — коллекционное холодное оружие.Полицейские изъяли у задержанного кредитные карты и компьютер. Обвинение — по статье 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Кировский районный суд Томска отправил подозреваемого на два месяца под арест.По версии следствия, Кузьмичев, известный также как Коля Томский, получил статус вора в законе в 2013-м. С тех пор курировал криминал в Томской и соседней Кемеровской областях.Например, уверены следователи, он распоряжался незаконными доходами, часть которых шла в СИЗО и колонии "авторитетным" заключенным. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки, раздавал указания подчиненным. Причем, полагают в МВД, продолжал это даже в изоляторе.Шаткие доказательстваУголовное дело расследовали больше года. В августе 2020-го материалы передали в Томский областной суд. Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности. Попросил, чтобы его судили присяжные."Все обвинения построены на показаниях засекреченных свидетелей, которые периодически путались, — объясняет РИА Новости адвокат Кузьмичева Ульяна Лаврененко. — А также на словах сотрудников правоохранительных органов и данных с сайта о ворах в законе, где размещены фотографии моего клиента в компании неких криминальных авторитетов. Снимки на подлинность никто не проверял".По словам юриста, большинство свидетелей узнали о Кузьмичеве только из опубликованного МВД видеоролика."Более того, все сотрудники следственной группы, занимавшиеся делом, по разным причинам уже не работают в правоохранительных органах, — добавляет Лаврененко. — Одни ушли по собственному желанию, других уволили. Есть даже экспертиза, подтверждающая подделку подписей на некоторых документах".Еще один аргумент в пользу Кузьмичева — к уголовной ответственности ранее не привлекался, имел постоянную работу, где его характеризовали только положительно.Взвесив все за и против, четверо из восьми присяжных признали Кузьмичева виновным, остальные — оправдали. Мнения заседателей разделились поровну — закон это расценивает в пользу обвиняемого. В четверг судье останется лишь официально огласить оправдательный вердикт."Получим документы из суда, изучим протоколы заседаний и примем решение, подавать или нет апелляцию", — сообщили в Томской областной прокуратуре.Новый законКузьмичев — первый, кому предъявили обвинение по статье 210.1. Закон приняли весной 2019-го, чтобы ужесточить наказание для криминальных авторитетов и лидеров преступных сообществ. Условное лишение свободы исключено, однако активно сотрудничающих со следствием бывших членов ОПГ могут освободить от уголовной ответственности.Наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф в пять миллионов рублей.Другая особенность статьи — подозреваемые содержатся лишь в одиночных камерах. Это должно затруднить давление "авторитетов" на других заключенных.По мнению экспертов, такие изменения в законодательстве назрели давно. Однако доказать принадлежность к высшим кругам в уголовном мире по-прежнему очень сложно.Тем не менее в прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев проинформировал, что силовики привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов. А всего за два года по новой статье возбудили более 70 уголовных дел.Осенью 2020-го осудили Шалву Озманова — 11 лет колонии строгого режима. В июле Краснодарский областной суд отправил за решетку на восемь лет Давида Джангидзе. Его задерживали ранее за вымогательство и хранение наркотиков. В этот раз следователи доказали, что Джангидзе был "смотрящим" за Кубанью и несколько лет курировал всю криминальную деятельность в регионе, руководил бандами и преступными группировками.

https://ria.ru/20180615/1522737524.html

https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html

https://ria.ru/20210701/killer-1739298810.html

кемеровская область

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, томск, владимир колокольцев, томский областной суд, россия