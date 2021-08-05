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Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье"
Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье" - РИА Новости, 05.08.2021
Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье"
Томский областной суд вынес приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, задержанному весной 2019-го по новой статье "Занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:00
2021-08-05T17:16
происшествия
кемеровская область
томск
владимир колокольцев
томский областной суд
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Томский областной суд вынес приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, задержанному весной 2019-го по новой статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Два года он провел в СИЗО, а на днях присяжные его оправдали. Чем, по мнению силовиков, занимался Кузьмичев и почему адвокат считает их доказательства неубедительными — в материале РИА Новости.Нежданные гостиКузьмичева арестовали в конце мая 2019-го в его загородном особняке в Томске. На оперативной записи видно, как коттедж со всех сторон блокирует спецназ, дверные петли срезают болгаркой и группа, прикрываясь щитом, проникает внутрь."Еще кто есть в доме?" — спрашивает росгвардеец у лежащего на полу мужчины в спортивном костюме. "Никого". "Уголовное имя? Вором в законе являетесь?"На все вопросы хозяин отвечает отрицательно. По окружающей обстановке видно, что проблем с деньгами у него нет: на стене — медвежья шкура, в гараже — дорогой внедорожник, в комнатах — коллекционное холодное оружие.Полицейские изъяли у задержанного кредитные карты и компьютер. Обвинение — по статье 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Кировский районный суд Томска отправил подозреваемого на два месяца под арест.По версии следствия, Кузьмичев, известный также как Коля Томский, получил статус вора в законе в 2013-м. С тех пор курировал криминал в Томской и соседней Кемеровской областях.Например, уверены следователи, он распоряжался незаконными доходами, часть которых шла в СИЗО и колонии "авторитетным" заключенным. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки, раздавал указания подчиненным. Причем, полагают в МВД, продолжал это даже в изоляторе.Шаткие доказательстваУголовное дело расследовали больше года. В августе 2020-го материалы передали в Томский областной суд. Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности. Попросил, чтобы его судили присяжные."Все обвинения построены на показаниях засекреченных свидетелей, которые периодически путались, — объясняет РИА Новости адвокат Кузьмичева Ульяна Лаврененко. — А также на словах сотрудников правоохранительных органов и данных с сайта о ворах в законе, где размещены фотографии моего клиента в компании неких криминальных авторитетов. Снимки на подлинность никто не проверял".По словам юриста, большинство свидетелей узнали о Кузьмичеве только из опубликованного МВД видеоролика."Более того, все сотрудники следственной группы, занимавшиеся делом, по разным причинам уже не работают в правоохранительных органах, — добавляет Лаврененко. — Одни ушли по собственному желанию, других уволили. Есть даже экспертиза, подтверждающая подделку подписей на некоторых документах".Еще один аргумент в пользу Кузьмичева — к уголовной ответственности ранее не привлекался, имел постоянную работу, где его характеризовали только положительно.Взвесив все за и против, четверо из восьми присяжных признали Кузьмичева виновным, остальные — оправдали. Мнения заседателей разделились поровну — закон это расценивает в пользу обвиняемого. В четверг судье останется лишь официально огласить оправдательный вердикт."Получим документы из суда, изучим протоколы заседаний и примем решение, подавать или нет апелляцию", — сообщили в Томской областной прокуратуре.Новый законКузьмичев — первый, кому предъявили обвинение по статье 210.1. Закон приняли весной 2019-го, чтобы ужесточить наказание для криминальных авторитетов и лидеров преступных сообществ. Условное лишение свободы исключено, однако активно сотрудничающих со следствием бывших членов ОПГ могут освободить от уголовной ответственности.Наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф в пять миллионов рублей.Другая особенность статьи — подозреваемые содержатся лишь в одиночных камерах. Это должно затруднить давление "авторитетов" на других заключенных.По мнению экспертов, такие изменения в законодательстве назрели давно. Однако доказать принадлежность к высшим кругам в уголовном мире по-прежнему очень сложно.Тем не менее в прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев проинформировал, что силовики привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов. А всего за два года по новой статье возбудили более 70 уголовных дел.Осенью 2020-го осудили Шалву Озманова — 11 лет колонии строгого режима. В июле Краснодарский областной суд отправил за решетку на восемь лет Давида Джангидзе. Его задерживали ранее за вымогательство и хранение наркотиков. В этот раз следователи доказали, что Джангидзе был "смотрящим" за Кубанью и несколько лет курировал всю криминальную деятельность в регионе, руководил бандами и преступными группировками.
https://ria.ru/20180615/1522737524.html
https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html
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происшествия, кемеровская область, томск, владимир колокольцев, томский областной суд, россия
08:00 05.08.2021 (обновлено: 17:16 05.08.2021)
 

Почему оправдали первого обвиняемого по новой "воровской статье"

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Николай Кузьмичев по кличке Коля Томский в Турции
Николай Кузьмичев по кличке Коля Томский в Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Томский областной суд вынес приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, задержанному весной 2019-го по новой статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Два года он провел в СИЗО, а на днях присяжные его оправдали. Чем, по мнению силовиков, занимался Кузьмичев и почему адвокат считает их доказательства неубедительными — в материале РИА Новости.

Нежданные гости

Кузьмичева арестовали в конце мая 2019-го в его загородном особняке в Томске. На оперативной записи видно, как коттедж со всех сторон блокирует спецназ, дверные петли срезают болгаркой и группа, прикрываясь щитом, проникает внутрь.
"Еще кто есть в доме?" — спрашивает росгвардеец у лежащего на полу мужчины в спортивном костюме. "Никого". "Уголовное имя? Вором в законе являетесь?"
© Стоп-кадр видеозаписи УМВД по Томской областиЗадержание Кузьмичева
Задержание Кузьмичева
© Стоп-кадр видеозаписи УМВД по Томской области
Задержание Кузьмичева
На все вопросы хозяин отвечает отрицательно. По окружающей обстановке видно, что проблем с деньгами у него нет: на стене — медвежья шкура, в гараже — дорогой внедорожник, в комнатах — коллекционное холодное оружие.
Полицейские изъяли у задержанного кредитные карты и компьютер. Обвинение — по статье 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Кировский районный суд Томска отправил подозреваемого на два месяца под арест.
По версии следствия, Кузьмичев, известный также как Коля Томский, получил статус вора в законе в 2013-м. С тех пор курировал криминал в Томской и соседней Кемеровской областях.
Например, уверены следователи, он распоряжался незаконными доходами, часть которых шла в СИЗО и колонии "авторитетным" заключенным. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки, раздавал указания подчиненным. Причем, полагают в МВД, продолжал это даже в изоляторе.
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Шаткие доказательства

Уголовное дело расследовали больше года. В августе 2020-го материалы передали в Томский областной суд. Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности. Попросил, чтобы его судили присяжные.
"Все обвинения построены на показаниях засекреченных свидетелей, которые периодически путались, — объясняет РИА Новости адвокат Кузьмичева Ульяна Лаврененко. — А также на словах сотрудников правоохранительных органов и данных с сайта о ворах в законе, где размещены фотографии моего клиента в компании неких криминальных авторитетов. Снимки на подлинность никто не проверял".
По словам юриста, большинство свидетелей узнали о Кузьмичеве только из опубликованного МВД видеоролика.
© Стоп-кадр видеозаписи УМВД по Томской областиИнтерьер дома Кузьмичева
Интерьер дома Кузьмичева
© Стоп-кадр видеозаписи УМВД по Томской области
Интерьер дома Кузьмичева
"Более того, все сотрудники следственной группы, занимавшиеся делом, по разным причинам уже не работают в правоохранительных органах, — добавляет Лаврененко. — Одни ушли по собственному желанию, других уволили. Есть даже экспертиза, подтверждающая подделку подписей на некоторых документах".
Еще один аргумент в пользу Кузьмичева — к уголовной ответственности ранее не привлекался, имел постоянную работу, где его характеризовали только положительно.
Взвесив все за и против, четверо из восьми присяжных признали Кузьмичева виновным, остальные — оправдали. Мнения заседателей разделились поровну — закон это расценивает в пользу обвиняемого. В четверг судье останется лишь официально огласить оправдательный вердикт.
"Получим документы из суда, изучим протоколы заседаний и примем решение, подавать или нет апелляцию", — сообщили в Томской областной прокуратуре.
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Новый закон

Кузьмичев — первый, кому предъявили обвинение по статье 210.1. Закон приняли весной 2019-го, чтобы ужесточить наказание для криминальных авторитетов и лидеров преступных сообществ. Условное лишение свободы исключено, однако активно сотрудничающих со следствием бывших членов ОПГ могут освободить от уголовной ответственности.
Наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф в пять миллионов рублей.
Другая особенность статьи — подозреваемые содержатся лишь в одиночных камерах. Это должно затруднить давление "авторитетов" на других заключенных.
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По мнению экспертов, такие изменения в законодательстве назрели давно. Однако доказать принадлежность к высшим кругам в уголовном мире по-прежнему очень сложно.
Тем не менее в прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев проинформировал, что силовики привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов. А всего за два года по новой статье возбудили более 70 уголовных дел.
Осенью 2020-го осудили Шалву Озманова — 11 лет колонии строгого режима. В июле Краснодарский областной суд отправил за решетку на восемь лет Давида Джангидзе. Его задерживали ранее за вымогательство и хранение наркотиков. В этот раз следователи доказали, что Джангидзе был "смотрящим" за Кубанью и несколько лет курировал всю криминальную деятельность в регионе, руководил бандами и преступными группировками.
 
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