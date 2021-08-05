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Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль - РИА Новости, 05.08.2021
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:35
2021-08-05T18:29
россия
политика
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль.Это произошло после того, как глава Минтранса попросил президента поддержать инициативы по изменению законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что ускорит передвижение товаров. Также Савельев рассказал о других планах по цифровизации."Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал Путин.
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"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра транспорта в Кремль
Путин позвал министра транспорта в Кремль обсудить неотложные вопросы: "приезжайте прямо сейчас".
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россия, политика, владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
16:35 05.08.2021 (обновлено: 18:29 05.08.2021)
 
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

Президент Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль.
Это произошло после того, как глава Минтранса попросил президента поддержать инициативы по изменению законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что ускорит передвижение товаров. Также Савельев рассказал о других планах по цифровизации.
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"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал Путин.
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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