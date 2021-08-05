https://ria.ru/20210805/kreml-1744535710.html
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль - РИА Новости, 05.08.2021
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:35
2021-08-05T16:35
2021-08-05T18:29
россия
политика
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744551638_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_912948a6e82426980607d04557b11bc6.png
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль.Это произошло после того, как глава Минтранса попросил президента поддержать инициативы по изменению законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что ускорит передвижение товаров. Также Савельев рассказал о других планах по цифровизации."Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал Путин.
https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744551638_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_91beab18e25a8dd718cd3f522eff3036.png
"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра транспорта в Кремль
Путин позвал министра транспорта в Кремль обсудить неотложные вопросы: "приезжайте прямо сейчас".
2021-08-05T16:35
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
16:35 05.08.2021 (обновлено: 18:29 05.08.2021)
Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Президент Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль