https://ria.ru/20210805/kreml-1744535710.html

Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль - РИА Новости, 05.08.2021

Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:35

2021-08-05T16:35

2021-08-05T18:29

россия

политика

владимир путин

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило по видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль.Это произошло после того, как глава Минтранса попросил президента поддержать инициативы по изменению законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что ускорит передвижение товаров. Также Савельев рассказал о других планах по цифровизации."Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал Путин.

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html

россия

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2021

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"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра транспорта в Кремль Путин позвал министра транспорта в Кремль обсудить неотложные вопросы: "приезжайте прямо сейчас". 2021-08-05T16:35 true PT0M21S

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россия, политика, владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)