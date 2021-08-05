https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html
Кравчук назвал свою самую большую ошибку
Кравчук назвал свою самую большую ошибку - РИА Новости, 05.08.2021
Кравчук назвал свою самую большую ошибку
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что доверие России было самой большой ошибкой во время нахождения на посту. Об этом он рассказал в интервью изданию РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:15
2021-08-05T12:15
2021-08-05T14:19
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что доверие России было самой большой ошибкой во время нахождения на посту. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег"."Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, к которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она (Россия. — Прим. ред.) так же меняется. И изменится в конце концов", — заявил он.По словам Кравчука, "он знал много того, из чего должен был сделать выводы, не сделал".Он также утверждает, что Россия мешала ему построить независимую Украину.Ранее Кравчук заявил, что помешал Крыму выйти из состава страны в 1991 году. Полуостров стал российским регионом после референдума в марте 2014 года.
https://ria.ru/20210611/kravchuk-1736694723.html
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в мире, украина, москва, леонид кравчук, россия
12:15 05.08.2021 (обновлено: 14:19 05.08.2021)
Кравчук назвал свою самую большую ошибку
Экс-президент Украины Кравчук: моей самой большой ошибкой было доверие к России